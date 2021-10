Mercedes SL in AMG-trim: allemaal op een rij!

We zetten alle Mercedes SL-modellen in AMG-trim op het digitale papier.

Binnenkort is het zover, dan wordt de nieuwe Mercedes-AMG SL onthuld. Inderdaad, Mercedes-AMG SL. De nieuwe auto is net als een AMG GT 4-Door altijd een AMG. Ook al is de motor niet al te krachtig, dan nog zal er AMG op staan. Net als met de AMG GT43 4-Door, bijvoorbeeld.

Maar daar gaat het niet om, het is allang vet dat Mercedes eindelijk weer een SL gaat leveren. De auto fungeert overigens als opvolger van een hele hoop cabriolets, want klanten van een S, SL en AMG GT Roadster moeten voortaan naar een SL kijken. Dat is op zich niet erg, want dat ging vroeger jarenlang goed.

Terugkomend op het AMG-gehalte, speciaal voor de gelegenheid hebben we voor jullie een overzicht met ALLE Mercedes SL’s die door AMG onder handen zijn genomen. Het zijn er nogal wat, dus de eerste helft komt vandaag, de tweede helft komt volgende week waarna we meer weten over de nieuwe Mercedes-AMG SL!

AMG SLC 450 Rennwagen (C107)

1978

En wij maar denken dat de Rote Sau een bijzondere raceauto was. De SLC werd ook gebruikt in de competitie. Zowel met race- als rallydoeleinden. De 450 SLC 5.0 was het homologatiemodel. AMG mocht de raceauto’s verzorgen.

Het bijzondere is dat het een hardtop is, normaliter zijn Mercedes coupé’s gebaseerd op sedans of coupé’s, niet op roadsters. De auto won de 24 uur van de Nurburgring in 1980 met Schickentanz en Denzel achter het stuur. AMG was toen het raceteam.

AMG Mercedes-Benz 500 SL 6.0 (R107)

1981 – 1985

Daarnaast was AMG de tuner en met de SL konden ze zich uitleven. AMG was destijds nog echt een klein raceteam en tuner. Dus tegenwoordig zien we de oude AMG’s als ‘fabrieksauto’s’, maar in de jaren ’70 was dit een getunede auto. Een goede en dure getunede auto, maar een getunede auto desalniettemin.

Je kon de SL krijgen met zescilinder en enkele V8-motoren. Stiekem zijn die zescilinders het fijnste, maar met zo’n V8 heb je het dure gevoel dat bij zo’n auto past. Er zijn diverse motoren geleverd, waarvan de sterkste met een 330 pk sterke 6.0 V8. Van die laatste zijn er drie gebouwd.

Mercedes-Benz 500 SL 6.0 AMG (R129)

1990 – 1993

De SL R129 was een van de beste auto’s ter wereld op het moment dat deze uitkwam. Je had keuze uit diverse zescilinders, een dikke V8 en zelfs een V12 met meer dan 400 pk. Dat was destijds ongekend. Ook met deze generatie ging AMG aan de slag, uiteraard. Wat heet, AMG heeft een enorm aantal SL R129’s te grazen genomen. De eerste was de SL500 6.0 AMG. Ook in dit geval is het nog een getunede auto. AMG pakte de 5.0 V8 aan en boorde deze uit tot 6.0 liter. Het maximum vermogen bedroeg 385 pk

Mercedes-Benz SL 60 AMG

1993 – 1995

Na de eerste facelift werd de naamgeving bij Mercedes aangepast. De letters kwamen nu voor de cijfers te staan. Dus 300 E werd E 300, 420 SE werd S420 en 500 SL werd SL 500. Dit resulteerde ook in een andere naamgeving voor de AMG-versies.

In 1993 verscheen de Mercedes-Benz SL60 AMG. In principe was dit een doorontwikkeling van de 500 SL 6.0 AMG.

Mercedes-Benz SL 72 AMG

1995

Natuurlijk waren de SL AMG’s erg cool, maar ze waren nauwelijks sterker dan de SL 600. Vergeet niet dat die twaalfcilinders bijzonder sterk waren. Ze hadden maar liefst 100 pk méér dan de twaalfcilinders van BMW en 130 pk meer dan de V12 van Jaguar. AMG bewees dat er ook het een en ander mogelijk was met de V12. AMG was daar overigens niet de enige in, ook Brabus, Väth en Carlsson hadden diverse stroker-kits waarmee het slagvolume steeg van 6 naar 7 en een beetje.

In het geval van de SL72 AMG had je een 7,055 liter V12 met 510 pk. Er zijn er 35 van gebouwd. Daarvan werden er 25 (!) Besteld door de Sultan van Brunei. Hij hield echt van deze generatie Mercedessen. Dit betekent dat het gros van de SL72’s nu staan te verrotten.

Mercedes-Benz SL 70 AMG

1996 – 1998

Dan gaan we verder met de Mercedes SL70 AMG. Dit was een special order AMG, niet eentje die gewoon in de prijslijsten staat. Officieel staat er op chassisnummer-plaatje (leuk woord voor galgje) AMG SL 600 7.0. Deze had een 7 liter grote V12 met 495 pk.

Er waren best veel tuners die dergeljke motoren aanboden en Mercedes kon niet achterblijven. De motor kwam later ook in de Pagani Zonda C12S 7.0 te liggen.

Mercedes-Benz SL 73 AMG

1999 – 2001

De absolute topper was de SL 73 AMG. Deze komt uit de periode dat AMG volledig was ingelijfd door Mercedes. De motor was een 7.3 liter V12 met 525 pk en 750 Nm. Dat laatste is een bizar aantal.

Want 750 Nm aan koppel zónder turbo is een bizarre sensatie. De motor werd later gebruikt in de Pagani Zonda C12S 7.3. Sterker nog, waarschijnlijk is de Pagani Zonda met die motor populairder geweest dan de Mercedes-Benz SL 73 AMG.

Kleine voetnoot: de documentatie van de 72, 70 en 73 AMG modellen is niet helemaal denderend en nog weleens tegenstrijdig. Een degelijke bron als Bonhams geeft aan dat de 72 en 73 hetzelfde zijn, maar dat de naam afwijkt. Andere bronnen tellen de 72 en 73 bij elkaar op als ‘dezelfde’ auto. Wellicht dat er later nog een paar zijn omgebouwd. AMG was in de jaren ’90 ook nog gewoon een tuner.

SL55 AMG

1999 – 2001

Bij het horen van de naam SL55 AMG denk je aan de latere R230, maar van de R129 zijn er ook een paar gebouwd. Helemaal aan het einde van de productierun kwam deze nog even voorbij zetten.

Rond die periode waren er meer modellen bij Mercedes die in zeer beperkte oplage werden gebouwd, waaronder de C55 AMG W202, CLK55 AMG Cabrio en E55 AMG 4Matic en dus ook deze SL55 AMG. De motor was de 5.4 liter V8 met 354 pk.

Tot zover deel 1! Deel 2 volgt spoedig!

