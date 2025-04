De wondere wereld van Renault-Nissan rebadges in beeld

Jij dacht dat een Mitsubishi-logo op een Captur of een Nissan-logo op een R5 plakken de vreemdste rebadge was van Renault? Het is slechts een voorbeeld.

Het is je wellicht niet ontgaan dat het onrustig is in de Renault-Nissan-alliantie, met name rondom Nissan. Het Japanse merk zou samen willen werken met Honda, maar die deal is verre van rond of zelfs van tafel. Ondertussen zorgde dit er ook voor dat Renault hun aandeel zou moeten verkopen en ook Mitsubishi solo verder gaat. Het is allemaal nog ietwat vaag.

Renault-Nissan

Nissan zou eigenlijk de sterke(re) Japanse schakel moeten zijn in de alliantie, want Mitsubishi zit in een wat bizarre tijd vol niet op Europa georiënteerde modellen en gekke rebadges. Het lijkt erop dat dat laatste nu ook een Nissan-dingetje wordt. Zo maakte Nissan bekend dat hun nieuwe Micra een Renault 5-rebadge wordt. Dat zou wat vreemd zijn, toch? Nou, nee. Rebadgen is helemaal des Nissans. En dat is bijna oneerlijk, want Renault kan er ook wat van.

De vreemdste rebadges

We nemen je vandaag mee in de vreemdste, meest bijzondere en/of meest dramatische rebadges tussen Renault, Nissan en Mitsubishi. Op wereldwijde schaal. Op alfabetische volgorde, dus alle merken komen aan bod op volgorde.

Lada Largus

Renault / Dacia Logan MCV

Daardoor beginnen we even bij een merk dat sinds kort geen deel meer uitmaakt van Renault-Nissan. Namelijk Lada, of beter gezegd AvtoVAZ. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, wilde Renault niks meer te maken hebben met de Russen. Het aandeel in AvtoVAZ werd dan ook voor een symbolische 1 roebel verkocht.

Lada verkoopt een paar ‘eigen’ modellen, maar eentje is direct overgenomen van Renault. Of eigenlijk Dacia, het was namelijk de Logan (die Renault dan plaatselijk ook weer onder hun eigen logo verkocht). Enkel de MCV en de bestelversie, overigens. Het idee was dat modellen als de Priora, Granta en Kalina als SW te duur waren voor hun inzetbare natuur, dus de Largus kon veel goedkoper gebouwd en verkocht worden. De sedan-Logan was daarom niet nodig.

Dat goedkope blijkt dan weer uit het feit dat de Largus nog steeds in productie is als de ‘eerste’ Logan uit 2006. Dat terwijl de Logan MCV opgevolgd werd door de Dokker. De Largus kreeg zelfs nog een facelift in 2021 om gelijk geschakeld te worden met de Lada Vesta. Grappig genoeg door de koplampen van een tweede generatie Logan/Sandero erin te schroeven.

Mitsubishi ASX / Colt

Renault Captur / Clio

Over naar Mitsubishi. Het beste voorbeeld van Mitsubishi-rebadges vinden we recent, nu het Japanse merk de Renault Captur en Clio verkoopt als ASX en Colt. Deze modellen zijn de definitie van een rebadge. Je moet echt héél goed kijken om te zien met welk merk je nou te maken hebt.

Dit wordt het duidelijkst op de achterklep. Renault verwerkt de achteruitrijcamera in het gat van hun logo. In de Mitsubishi-diamant past geen camera (of er moet weer wat los voor ontwikkeld worden) en verhuizen betekent dat je de software moet herschrijven om de nieuwe camerahoek in te stellen. Gezien de ‘wanhoop’ die deze rebadges uitstralen werd er dus gekozen voor het plaatsen van een knobbel met de camera op de juiste plek en de naam Mitsubishi uitgeschreven daaronder.

Toch verkopen de ASX en Colt beter dan je wellicht verwacht, dit jaar al beter dan de Eclipse Cross bijvoorbeeld. Een facelift van de ASX maakt beter gebruik van de nieuwe Captur-koplampen en maakt de auto ietsje unieker, maar de basis is nog steeds overduidelijk. Mitsubishi gaat daarom proberen om nog meer modellen met een bekende naam te ‘lenen’ van Renault: de Symbioz wordt binnenkort uitgebracht als Mitsubishi Grandis. Ook de Scénic E-Tech krijgt een Mitsubishi-sausje, maar onder welke naam houden we nog even tegoed.

Mitsubishi Proudia

Nissan Fuga / Infiniti Q70

Dan een rebadge waar Renault niet heel veel mee te maken heeft, maar vooral tussen Nissan en Mitsubishi plaatsvond. De Mitsubishi Proudia was al sinds zijn debuut in 1999 een rebadge, alleen toen samen met Hyundai die hem uitbracht als Equus. Dat duurde precies drie jaar. Grappig genoeg werd toen al gepoogd om een luxe ding te maken van de Proudia, onder meer om de Nissan Cima van een rivaal te voorzien. Zelfs een verlengde en nog luxueuzere versie genaamd Mitsubishi Dignity kon dat niet helemaal waarmaken.

If you can’t beat them, join them, kennelijk. In 2007 mocht de Proudia het na een afwezigheid van vijf jaar nogmaals proberen. Nu niet door een rivaal voor de Nissan te zijn, maar door simpelweg samen met Nissan gebouwd te worden. Het was namelijk een Nissan Fuga, wat weer de Japanse rebadge was van de Infiniti Q70 die wij ook nog hebben gehad. De versie met lange wielbasis heette Nissan Cima, die Mitsubishi toepasselijk ook weer de Dignity noemde.

En die rebadge was zo lui, dat zelfs de persfoto’s gerebadged werden.

Nissan Aprio

Dacia / Renault Logan

Toen de Dacia Logan hier debuteerde, wilde Renault duidelijk hebben dat je niet kijkt naar in een magnetron opgewarmde Roemeense drek. Dat deed het Franse merk door onder de typenaam Logan ‘by Renault’ te plakken. In West-Europa wilde Renault hun eigen naam behouden als Frans kwaliteitsspul en Dacia als prijspakkende dochter.

De naamsbekendheid van Renault verschilt per regio. Zoals gezegd zijn er regio’s, met name Zuid-Amerika, waar het Franse merk het juist vertikt om de Dacia-modellen ook Dacia te noemen. Daarentegen zijn er ook regio’s waar Renault juist helemaal niks betekent. Daar hebben we zo meer voorbeelden van, maar de Logan is ook al een hele goede. In Iran heette de Logan namelijk de Renault Tondar of ParsTondar. India kreeg ‘m als Mahindra Verito. In Mexico was Nissan juist een hele sterke naam.

Daar werd de Dacia Logan dan ook als enige voorzien van een Nissan-logo en verkocht als Nissan Aprio. De Logan pick-up werd dan weer in Zuid-Afrika van een Nissan-logo voorzien en verkocht als Nissan NP200 (wat staat voor Nissan Pickup). Of zoals de Afrikanen een pickup noemen: een bakkie.

Nissan Micra

Renault 5

Het meest recente voorbeeld hebben we al aangehaald: Nissan gaat de Renault 5 onder hun eigen naam uitbrengen. Dat is een beetje vreemd, want de Renault 5 is van begin tot eind ontworpen om de unieke vorm van de originele Cinq weer te geven. Nissan gaat daar een nieuwe signatuur met ronde LED-strepen aan toevoegen, maar qua hardpoints is de R5 nog makkelijk te herkennen. En toch hè, als ze dit goed doen, kan je er met wat fantasie een tweede generatie Micra (K11) in herkennen.

Nissan NV-serie

Renault Kangoo / Trafic / Master

Dan een lastige, want gerebadgede busjes kun je hele boeken over schrijven (hallo Fiat Ducato). Bij Nissan was het een chaos van jewelste. In de vroege dagen van de Renault-samenwerking werden de Kangoo, Trafic en Master uitgebracht als Nissan Kubistar, Primastar en Interstar. Samen met Opel, al leende die enkel de Trafic en Master voor de Vivaro en Movano en werd de Combo gebaseerd op de Corsa C.

Eén generatie later kwam Nissan met de NV200, waarvan die eerste door Nissan zelf bedacht was. Dit busje was als Evalia vooral elektrisch georiënteerd. Hij kwam qua rebadge als Mitsubishi Delica D:3 in Japan en zelfs als Chevrolet Express in de VS, vooral vanwege de EV-voorbereiding. Renault deed helemaal niks met de NV200 en ging gewoon lekker door met de Trafic. Deze leenden zij vrij onverwachts ook nog eens uit aan Fiat (Talento). Dat merk zat dan weer in de Opel/Renault-busjeswereld omdat de Combo een omgekatte Doblo is. Lekker duidelijk!

Opel, Renault en Nissan brachten dan wel weer alle drie de grootste bus uit als Movano, Master en NV400. De Kangoo werd pas na diens laatste facelift door Nissan uitgebracht als NV250, volgens de namenlogica een grotere bus dan de NV200. NV staat namelijk voor Nissan Van en het getal representeert de grootte in de line-up.

Vandaar dat Nissan tussen de NV250 en NV400 nog de NV300 plaatste, wat toch weer die Trafic is die zij al een tijdje niet meer gebruikten. Toen de Trafic een flinke facelift ontving, trok Opel zich terug omdat zij nu met Stellantis samenwerkten. De Combo, Vivaro en Movano werden daarom rebadges van Peugeot en Citroën. Nissan bleef de basis van de Trafic wel gebruiken en noemden hem weer bij zijn oude naam: Primastar.

Ook de Nissan Master heet weer Interstar sinds Opel niet meer mee doet en dus pakt Nissan de Kangoo er ook weer bij. Je zou verwachten als Kubistar, maar Nissan vond een naamswijziging naar Townstar nodig. En die NV200 dan? Die was er ook nog. Tot en met 2024 verkocht Nissan hun eigen busje ook nog, maar toen was het klaar. Los van dit alles heb je dus nu een identiek aanbod busjes tussen Renault en Nissan, met maar één extra partner: Mercedes bouwt de Kangoo/Townstar nog als Citan/T-Klasse. Verder is het gamma lekker duidelijk, duidelijker dan het ooit geweest is in ieder geval.

Nissan Platina

Renault (Clio) Symbol

Over de carrière van de Renault Clio II Hatchback hebben we het al eens gehad, maar diens sedanversie had ook een interessant leven. Deze vooral voor Oost-Europa bedoelde variant van de Clio II was simpelweg een kont aan de hatchback geplakt (en was daarmee verdomde lelijk). Maar het scoorde wel. Als Renault heeft dit ding al extreem veel namen gehad. Je had hem als Clio Symbol, Clio Classic, Clio 4 Puertas, Symbol, Citius en Thalia. Maar dus wel altijd met een Renault-logo.

In Mexico was dus de Renault-naam niet zo sterk. Daar werd de Renault Symbol verkocht als Nissan Platina. Verder vrijwel identiek aan de Renault, maar dan met een Nissan-voorbumper, unieke koplampen en andere grille. Grappig genoeg werd deze parallel verkocht aan de Aprio. Opererend in hetzelfde segment en grotendeels gebaseerd op dezelfde techniek. En allebei gecanceld rond 2010.

Nissan Terrano

Dacia Duster

Net als bij de Logan is er een lange lijst landen die de Duster niet als Dacia, maar als Renault krijgt. Zelfs nu nog: de nieuwste Duster wordt in Turkije als Renault verkocht. Inclusief Renault-tekst in de grille.

In Rusland en India is Nissan juist een veel sterkere naam, dus werd de Duster daar omgekat tot Nissan Terrano. Die naam kan je dan weer kennen als een model dat ooit samenviel met de Ford Maverick en in andere markten weer een model was dat wij Pathfinder noemden. Heel tijdelijk is dit dus ook een lokale variant van de Duster geweest, inclusief unieke voorkant en zelfs omgebouwde achterlichten.

Renault Alaskan

Nissan Navara

Renault heeft niet veel pickups gehad. Ja, omgebouwde varianten van personenauto’s, zoals de Latijns-Amerikaanse Duster Oroch. De enige échte pickup kwam in de vorm van de Renault Alaskan. Ondanks de stoere naam en designtaal die erg lijkt op andere Renaults, was dit simpelweg een Nissan Navara uitgebracht als Renault. En de Navara bestond al een stuk langer. Dankzij de motorendeal die Renault nog had met Mercedes is de Navara en Alaskan zelfs nog uitgebracht als Mercedes X-Klasse.

Renault Koleos

Samsung QM5 / QM6

We kunnen nu een enorm relaas plaatsen over een gigantische samenwerking in Korea tussen Renault en Samsung. Dat zijn namelijk vrijwel allemaal rebadges linksom of rechtsom. Leuk om te bewaren voor de volgende keer, maar we willen toch even wat highlights erbij pakken.

De eerste is de Samsung QM5. Dat zegt je wellicht weinig, maar de naam Renault Koleos des te meer. Dat model kregen wij kort ergens midden in de jaren ’00, net toen SUV’s helemaal heet werden. De Koleos was geen megasucces omdat het duidelijk uit de toon viel met de andere Renaults van toen. Het was dan ook een Samsung QM5, speciaal ontwikkeld voor de Koreaanse markt. Gezien Hyundai’s Tucson en Kia’s Sportage op zich logisch dat de Koreanen zich hierop richtten. Een succes was het niet.

Dan lijkt de tweede Koleos, die hier ook niet echt scoorde (maar verder wel meer Renault-achtig was), het beter gedaan. Daarom dat Korea deze ook weer wilde, maar nu als Samsung QM6.

Renault Latitude

Samsung SM5

Zijn er Renaults die wel in Europa verkocht werden, maar ons land niet bereikte? Jazeker! Technisch gezien de Fluence, al kregen wij die heel kort als ZE. Ook dat was een Samsung-rebadge. De grotere broer van de SM3, de SM5, hebben wij nooit gekend. Deze is zo ver als Frankrijk, Duitsland en zelfs België gekomen als Renault Latitude. Zelfs beschikbaar met de benzine- en diesel-V6! Nederland werd overgeslagen en laten we wel wezen: een megasucces was de Latitude niet in de landen die hem wel kregen.

De historie van de Latitude is dan ook bijzonder. Als Samsung SM5 is het de derde generatie. De eerste en tweede waren gebaseerd op de Nissan Maxima, die als tweede generatie ook wel Nissan Teana heette. En die heette in Mexico dan weer Renault Safrane, de grote sedan die het hier één generatie volhield. De Latitude kun je dus zien als de opvolger van de Safrane, ook voor ons. Alleen kregen wij hem niet. Jammer!

Renault Pulse

Nissan Micra

We hebben het al gehad over de Nissan Micra die een Renault-rebadge wordt. Ietwat vreemd, maar andersom is het al eens gebeurd. De Nissan Micra K13 was altijd een Nissan, ook al heette die in veel markten March, de originele Japanse naam. In India was de naam Renault sterker, en dus werd een Micra K13 voorzien van een Renault-voorkant en achterlichten. Renault Pulse geheten werd dit nogal een eendagsvlieg die maar een paar jaar verkocht werd, enkel in India. De naam Pulse is daarvoor en daarna nooit gebruikt.

Renault Sandero RS

Dacia Sandero

Voor de zoveelste keer hoeven we niet uit te leggen dat Renault en Dacia hun namen te pas en te onpas gebruikten, maar de Renault Sandero voor de Latijns-Amerikaanse markt willen we toch even uitlichten. Door de wens van de lokale autokoper om een zo degelijk mogelijke auto zo goed mogelijk te scoren, was de Sandero een regelrechte hit als compacte Renault. De Clio werd ook aangeboden, maar was duidelijk de ‘luxe’ optie. Dat zorgde ervoor dat er een wens in vervulling ging die we als Europeanen enkel van lange afstand kunnen aanschouwen.

Er was namelijk een heuse RS-versie van de Renault Sandero! Sportversies van Dacia moeten wij namelijk al sinds het merk bestaat op onze buik schrijven. De Renault Sandero RS had naast zijn best wel dikke RS-uiterlijk de juiste motor: de 2.0 liter ‘F4R’ die we hier ook uit de Clio kennen, met name de Clio III als je hem als 2.0 16V bestelde. In de Sandero RS was dit blok goed voor 150 pk en kreeg je een handgeschakelde zesbak. Op een leeggewicht van 1.160 kg klinkt dat als een best pretpakket.

Renault Scala

Nissan Almera Classic / Versa

Alles wat we al hebben genoemd over Samsung, Nissan en Renault komt samen in de eerste Samsung SM3 of Nissan Almera Classic. Dat was dan weer de ‘internationale’ versie van de Nissan Almera N16 die wij ook nog kennen. In Korea dus gebouwd als Samsung SM3 en voor de rest van Azië als Almera Classic of Sunny.

Die werd als Renault Scala verkocht in Mexico, Egypte, Cuba en Colombia. Er was enkel ruimte voor een Renault-grille, niet veel meer. Dat gebeurde overigens pas in 2010, waardoor de Scala het maar 2 jaar vol hield. Daarna werd de Scala opgevolgd door een tweede generatie die gebaseerd is op de toen nog vrij nieuwe Nissan Versa, ook wel Almera of Latio geheten. Een soort zustermodel voor de Nissan Micra (of dus Renault Pulse), waardoor de auto maar bar weinig te maken heeft met Renault. Vandaar dat de tweede Scala ook exclusief voor India bleef.

Overigens is de naam Scala ook nog gebruikt voor de Mégane III in Iran. Of Skoda wel even lief gevraagd heeft of zij hun Polo-zuster wel zo mochten noemen is niet bekend.

Renault Taliant

Dacia Logan

Weet je nog, die Renault Symbol? Vanaf de generatie ná de Clio-sedan kreeg die zowaar een ietwat uniek uiterlijk. Dat schept een verwachting voor de opvolger voor deze auto die vooral in Oost-Europa en het land dat hem bouwde, Turkije, populair is. Toen er een opvolger moest komen, werd dezelfde strategie gebruikt. Een compacte sedan op een wat oudere basis die wat Renault-trekjes krijgt.

Alleen bij de opvolger daarvan ging het niet meer om een unieke Renault. Het was een Renault-logo op een tweede generatie Dacia Logan, die wij nooit meer hebben gezien (enkel als MCV).

Dat recept bleek houdbaarder, want bij de derde generatie Logan kwam deze weer als Renault, alleen nu Taliant geheten. Goed, er is veel aan gebeurd en of je het echt een rebadge kan noemen durven we ter discussie te stellen, maar aan de achterkant vallen de Logan-genen toch wel op. Eigenlijk wel bijzonder, want de Dacia-genen liggen er dik bovenop. Tot het punt dat je het echt wel merkt dat je met iets goedkopers dan een Renault onderweg bent, terwijl ze wel dat logo erop plakken. Ach, iets met betaalbaarheid.

Renault Talisman

Samsung SM7

Oké, nog één keer terug naar Samsung dan. De Samsung SM6 was de sedanbroer van de QM6, wat dus onze tweede generatie Koleos was. Logischerwijs was de SM6 dan dus de Talisman. Wederom een erg Renault-achtige auto, dus we gaan niet beweren dat de Talisman een Samsung-rebadge is. Het is misschien een samenwerking, maar het is eerder een rebadge door Samsung dan andersom.

Het rebadge-verhaal zit hem bij de Talisman in de auto ervoor, de Samsung SM7. Die was net als de kleinere SM5 gebaseerd op de Nissan Teana, maar moest het vlaggenschip van Samsung worden. Vandaar dat ‘ie iets verlengd werd en het koetswerk iets unieker gemaakt werd. Bij de tweede generatie was het zelfs een compleet andere auto dan de SM5, wat inmiddels dus de Renault Latitude was.

Toen deze auto het ging proberen in China, werd besloten dat de Renault-naam krachtiger was dan de Samsung-naam. Dus had Renault ineens een naam nodig voor een topklasse sedan. Dat werd dus Talisman, waardoor Renault tijdelijk een Talisman heeft verkocht in China die helemaal niks te maken heeft met onze Laguna-opvolger. Voor de vierde ‘Laguna’ was de naam Talisman om het imago van de onbetrouwbare Laguna II af te schudden, maar dan weet je dus dat die naam niet helemaal uit de lucht kwam vallen.

BONUS: Infiniti ESQ

Nissan Juke

Als bonus een auto die niet zo veel te maken heeft met rebadgen van Renault en Nissan, want de inwisselbaarheid tussen Nissan en Infiniti lieten we expres even voor wat het is. Japanse merken geloven er heilig in dat hun ‘gevestigde’ naam erg krachtig is. Zo durfde Toyota ook in het begin Lexussen niet te verkopen onder een nieuw merk. Ook Infiniti was hoofdzakelijk voor het Westen en met name de VS bedoeld, en dus werd vrijwel elke Infiniti in Japan verkocht als Nissan. De G35/37 en Q50 was bijvoorbeeld de Nissan Skyline in Japan.

Eén voorbeeld van een Infiniti-rebadge konden we jullie toch niet onthouden. Voor China werd de volgorde omgedraaid. Daar werd bedacht dat de Nissan Juke wel kon scoren, alleen dan als Infiniti. Enkel met de 200 pk sterke 1.6 liter viercilinder en een bodykit die doet denken aan de Juke Nismo RS. Hij werd Infiniti ESQ gedoopt, en grappig genoeg was er geen Infiniti-logo te bekennen. Enkel een ESQ-logo voorop en Infiniti uitgeschreven achterop. Een bizarre keuze en ook niet een heel populaire, al is de ESQ wel nog tot 2019 verkocht.

