Ravage in Zaandam: automobilist ramt 8 auto’s

Een (deel)auto richtte een flinke puinhoop aan in Zaandam vannacht met meer dan acht geramde auto’s tot gevolg.

We hopen het eigenlijk nooit extra te hoeven benadrukken, maar we doen het toch: als je in beschonken toestand bent, laat dan je auto staan. En ook die van iemand anders. Anders gebeurt er zoiets als het tafereel van vannacht in Zaandam.

Acht auto’s geramd

In de nacht, of eigenlijk de vroege ochtenduren, moesten de hulpdiensten namelijk uitrukken voor een ronduit bizar ongeval aan de Cornelis Bruijnzeelweg in Zaandam. Bij het nemen van de afrit is een Fiat 500e over het gras, over het fietspad en door het hek van een autobedrijf gereden. Deze is tot stilstand gekomen na het rammen van niet minder dan acht auto’s.

Alcohol

Enerzijds denk je natuurlijk ‘eigen schuld dikke bult’ als blijkt dat de bestuurder na een check in het ziekenhuis gelijk mee mag naar het politiebureau vanwege artikel 8: er zat dus alcohol in het spel. Wetende dat er twee andere mensen in de auto zaten én het een deelauto is én het de nacht van zaterdag op zondag is, kun je een gokje wagen naar wat voor keuzes er zijn gemaakt door het trio. Maar we doen er niet te lacherig over, want zoals je kunt zien is de Fiat flink stuk en één van de inzittenden is dan ook met spoed ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de Ford-dealer in Zaandam mag er een flinke schadeclaim gemaakt worden na de aangerichte ravage. De Fiat is linea recta het terrein waar alle auto’s opgesteld staan op gereden en heeft dus minstens acht auto’s van schade voorzien.

De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeval exact heeft kunnen gebeuren, naast wat overduidelijk lijkt. De meldkamer was overigens op de hoogte van het voorval doordat de auto zelf 112 belde middels e-Call. Dat was in dit geval maar goed ook als iemand zwaar gewond is geraakt.

Foto’s: Inter Visual Studio