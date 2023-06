Fiat verkoopt vanaf nu géén grijze auto’s meer

Wil je een saaie grijze auto? Dan hoef je bij Fiat niet meer aan te kloppen.

CEO zijn van een groot bedrijf betekent vooral veel saaie vergaderingen bijwonen, maar de baas van Fiat had een paar dagen geleden een leuk verzetje. Hij werd met Fiat 600e en al ondergedompeld in een vat met oranje verf. Misschien ook een leuk ideetje voor als er nog eens een huldiging is in Nederland, maar dat terzijde.

Het was eerst niet helemaal duidelijk wat het idee was van deze stunt, maar nu geeft Fiat tekst en uitleg. Ze willen zich inzetten voor een kleurrijke wereld en gaan daarom vanaf vandaag geen grijze auto’s meer leveren. Fiat wil Italiaanse levensvreugde uitstralen en ja, daar past de kleur grijs natuurlijk niet bij.

Dat is een idee wat we alleen maar toe kunnen juichen, want grijze auto’s zijn er al genoeg. En als een model simpelweg niet in grijs geleverd wordt, hoef je ook niet bang te zijn dat mensen jouw gekleurde exemplaar laten staan voor een grijze. Dus gezeur over restwaarde is daarmee ook meteen klaar.

Het lijkt er overigens op dat Fiat nog niet direct de daad bij het woord heeft gevoegd. In de configurator kunnen we namelijk nog steeds een Fiat 500e in Grigio Minerale selecteren. Als je dus per se een saaie kleur wil: doe wat je niet laten kan. Maar dan moet je wel snel zijn.