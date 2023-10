Hey, waar is de Mercedes EQC gebleven?

In onze zoektocht naar wat er op de markt is ontbreekt er een auto, de Mercedes EQC.

Afgelopen vrijdag kregen wij het bericht dat je in Nederland de Voyah Free mag kopen. Een mooie auto, maar eentje die qua specs wellicht nog wat werk kan gebruiken. Wij dachten namelijk voor een direct vergelijk terug aan drie auto’s van de Duitse Drie die eigenlijk nét te vroeg waren als serieuze EV’s: de Audi (Q8) e-tron, BMW iX3 en Mercedes-Benz EQC.

Oud platform, nieuwe EV

Voor dit drietal geldt namelijk dat ze in hetzelfde schuitje zitten. Toen duidelijk werd dat elektrische SUV’s heet werden, ontwikkelden Audi, BMW en Mercedes een EV-model op basis van reeds bestaande platforms. Audi’s e-tron rust op het MLB Evo-platform van onder meer de Q8, van origine een ICE-platform. De BMW iX3 is een elektrische variant van de X3 (G01) die er al was. De Mercedes EQC deelt zijn basis met de GLC (X253). Deze strategie werkte om zo rond 2018 best veel EV’s aan de man te krijgen, maar al snel werd duidelijk dat je veel betaalt voor tegenvallende specs, zeker nu de auto’s alweer wat ouder worden.

Ze blijven het proberen, Audi, BMW en…

Audi ploetert door. De e-tron werd afgelopen jaar vernieuwd, heet nu Q8 e-tron en past nog prima in het huidige EV-plaatje. De BMW iX3 is al een keer gefacelift en tot er een nieuwe iX3 komt zo rond 2025 blijft de G01 nog wel even bestaan. En de Mercedes EQC, die… is nergens meer te bekennen.

Je kan geen nieuwe Mercedes EQC meer bestellen. Normaliter schenkt een automerk daar wel wat aandacht aan, helemaal als het gaat om een relatieve EV-pionier. Het nieuws dat de Mercedes EQC uit productie is gegaan stamt echter al uit mei dit jaar. “Dan hebben wij dat gemist” en ja, dat klopt. Want echt niemand besteedde er aandacht aan, behalve een handjevol media. Dat terwijl de EQC echt volledig is verdwenen, niet meer te bestellen is en niet meer gebouwd wordt. Zonder ook maar een piep van de pers- c.q. aankondigingsafdeling van Mercedes. De meest officiële info die je er momenteel over kan vinden is van Wensink met een kleine disclaimer op de website.

Topverkoper?

Vandaar dat we ook niet precies weten waarom Mercedes is gekapt met de EQC. Er zijn wel een paar redenen die we kunnen bedenken. Verkoopcijfers bijvoorbeeld, die waren in Nederland niet denderend, helemaal vergeleken met de Audi e-tron. Zoals gezegd waren de specs dus ook niet gigantisch en Mercedes vraagt toch wel een flinke som voor de EQC. Ook kwam de EQC in Nederland eigenlijk nét te laat. De Jaguar I-Pace en Audi e-tron hebben nog kunnen profiteren van één jaar zeer gunstige bijtelling, de EQC kwam net na die jaarwisseling naar 4 procent bijtelling op de markt. Ook in de rest van Europa zakte de EQC een beetje in als een plumpudding. Een nieuwe instapper kon ook geen verschil maken.

Een andere reden is de ‘opvolger’ van de EQC, de EQE SUV. Al zou je verwachten dat E-Klasse boven C-Klasse komt, de nieuwe EV’s van Mercedes zitten qua afmetingen een segmentje lager dan de naam doet vermoeden. De EQE SUV is dus eigenlijk wat een nieuwe EQC zou moeten zijn. De EQE is wat duurder, maar biedt dan ook eindelijk flinke specs en een uniek platform voor dat geld. Ook kan Mercedes nu de naam EQC gebruiken voor een kleinere EQE SUV met die naam en een elektrisch model in C-Klasse-segment zonder SUV-allures. In de huidige strategie is het wat onlogisch om de modellen EQA, EQB en EQC als SUV te hebben terwijl bij andere modellen de naam SUV voor duiding moet zorgen. Het is een beetje een puinhoop daar bij Mercedes in de overgangsperiode.

EQA en EQB?

Nu we het toch hebben over de EQA en EQB: in tegenstelling tot de Mercedes EQC zijn die nog springlevend en zelfs recent vernieuwd. Dit zijn ook wat vage overgangs-EV’s op basis van de nog niet elektrische GLA en GLB, maar kunnen voor een voordelige prijs nog een vuist maken. Sterker nog: Wensink stuurt je naar de EQA en EQB als je een EQC-vervanger zoekt.

Afijn, de Mercedes EQC is dus exit en dat merkten wij dus pas toen we de auto nodig hadden voor een vergelijk. En dat was een marktintroductie voor een auto waarvan we de specs vinden tegenvallen, met betere specs. Dat geeft wel aan wat de positie was van de EQC, dunkt ons. Toch lijkt de EQC als EV-pionier wel het soort auto dat Mercedes dankbaar moet zijn. Of viel die toch zo erg tegen dat Mercedes hem graag wil vergeten?