Tesla is officieel miljonair in Europa

Tesla mag zich in Europa officieel miljonair noemen qua aantallen.

Hét merk dat de laatste tien jaar voor vrijwel alle controverse zorgt in autoland is Tesla. Polariseren lijkt weer eens het toverwoord. De ene groep haat Tesla, vindt Elon Musk een engerd en vindt alle Tesla-rijders pannenkoeken, de andere groep vindt Elon Musk God en zal Tesla rijden tot de dood hen scheidt. Zoals altijd is dat de realiteit die het internet schetst, want in de echte realiteit (de wereld waar mensen volwassen zijn en volwassen keuzes maken) is Tesla één van je opties, misschien voor jou de beste, misschien ook niet.

Cijfers

Feit blijft wel dat er één medium is dat kan bewijzen of je veel auto’s verkoopt en dat is… autoverkopen. Een lekker open deur, maar als een auto echt zulke troep is, dan zouden mensen het niet kopen. En dat doen mensen wel. En masse zelfs, want het merk heeft een mooie mijlpaal te pakken in Europa. De één miljoenste Tesla is namelijk verkocht in Europa.

14 jaar

Tesla hanteert zelf het begin van hun avontuur met de Roadster in Europa, die in 2009 werd geleverd. Dan heb je het gemiddeld over zo’n 71.500 auto’s per jaar. De Roadster is echter in kleine aantallen verkocht en het was pas sinds 2013 dat de Model S een auto was die de wereld op zijn kop zette. De echte grote cijfers kwamen pas sinds de Model 3 in 2019 en de Model Y in 2021. Recente verkopen laten het merk weer bij de top zien en dat verklaart die miljoen verkochte auto’s makkelijk.

Niet dat we verwachten dat je hier nog over twijfelt, maar we mogen Tesla nu toch echt wel neerzetten als een serieuze speler in autoland. Wellicht dat het balletje nogmaals gaat rollen met de vernieuwde Model 3 die volgend jaar verschijnt, maar tot die tijd is de Model Y nog steeds lekker bezig. In ieder geval: gefeliciteerd!