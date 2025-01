RDW pakt tellerfraude met Belgische auto’s op simpele manier aan

Dat we hier nooit eerder aan gedacht hebben.

Anno 2025 kunnen we als mensheid behoorlijk veel. We kunnen inzoomen op de allerkleinste moleculen en een robot bouwen die in no time een boekverslag van Max Havelaar tevoorschijn tovert. Maar voorkomen dat er gesjoemeld wordt met tellerstanden van auto’s? Nee, dat hebben we nog steeds niet helemaal onder de knie. In een poging om tellerfraude met Belgische auto’s in Nederland tegen te gaan, heeft de RDW iets nieuws bedacht.

Vanaf maandag 13 januari 2025 wordt het Nederlandse kentekenregister aangevuld met auto’s uit België. De RDW kwam erachter dat als ze de kilometerstanden van de buitenlandse auto’s in hun eigen register opnemen, er minder tellerfraude is met Belgische auto’s. Klinkt mij als een makkelijke oplossing, maar als het werkt, dan werkt het.

Nederlands oordeel voor Belgische auto’s

België is het eerste land waarvan de RDW de tellerstanden opslaat van auto’s en motorfietsen. Als de kilometerstand klopt, blijft het oordeel hetzelfde als nu: ‘Geen oordeel vanwege invoer’. Klopt er iets niet, dan krijgt de auto het oordeel ‘Onlogisch’.

Waarom? ”Dit doen we omdat niet bekend is of het voertuig, naast in België, ook nog in andere landen geregistreerd is geweest”, zegt de RDW. Kortom, de RDW garandeert niet dat er sjoemelt is in andere landen en is daarom zuinig met de uitspraak. Bij auto’s worden ook oude tellerstanden beoordeeld. Je kunt vanaf maandag een gratis rapportje opvragen de RDW.

Aanpassen tellerstand

Best vervelend als je er later achter komt dat er gespeeld is met de tellerstand van je voertuig. In dat geval kun je bij de RDW langsgaan om de kilometerstand aan te laten passen. Dit kan vanaf 13 januari ook met auto’s die uit België komen. Hopelijk vindt de RDW ook wat op de verkeerde tellerstanden van Duitse importauto’s.

Foto: Belgische diplomaat kiest eens iets anders gespot door @victornator95 via Autoblog Spots