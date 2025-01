Porsche 911 992.2 Carrera S is net zo sterk als oude 911 Turbo

En even sterk als de vorige GTS.

De instapdivisie van de 911-generatie 992.2 heeft er een telg bij. Tussen de gewone Carrera waar @Wouter net uitstapt en de hybride Carrera GTS plaatst Porsche de Carrera S. Wil je weten wat doorontwikkeling inhoudt? Kijk dan naar de cilinderinhoud en het vermogen dat de motor levert.

De Carrera S krijgt natuurlijk de 3.0-liter boxermotor met twee turbo’s. Dankzij nieuwe turboladers en verbeterde koeling produceert de zescilinder 480 pk. Da’s precies evenveel als de 911 Turbo van de 997-generatie haalt, maar die gebruikt daar een 3.6-liter blok voor. Daarnaast is de Carrera S net zo potent als de 992 GTS en heeft ie maar 5 pk minder dan de 3.6-liter die in de 992.2 GTS ligt.

Wat kun je daar dan mee? Wat denk je van een sprintje van 0 naar 100 km/u in 3,3 seconden. Doortrappen (natuurlijk in Mexico) kan tot 308 km/u. Het schakelen doet de Carrera S altijd zelf via een achttraps PDK. Wie per se zelf wil roeren, moet voor de Carrera T gaan.

Waarom een Carrera S als er al een Carrera is?

In de eerder genoemde video nam @Wouter het op voor de instap-Porsche. Waarom zou je dan nog voor een upgrade gaan? Naast meer vermogen en koppel (dat je misschien niet nodig hebt, maar wel lekker vindt) heeft de Carrera S standaard het Porsche Torque Vectoring Plus-pakket. Hiermee wordt het koppel dat naar elk wiel wordt gestuurd, gereguleerd. Dit pakket is niet beschikbaar voor de Carrera, ook niet als optie.

Verder zitten er altijd matrix led-koplampen, Carrera S-wielen en zilveren uitlaatpijpen op. Optioneel voorziet Porsche jouw nieuwe Carrera S van keramische remmen, een liftsysteem op de vooras of het PASM-sportonderstel.

Het interieur voelt al bijna oud en vertrouwd. Hierin vind je weinig afwijkends ten opzichte van de 992.2 Carrera. De nieuwe Porsche 911 Carrera S is er ook meteen als cabrio. Bij deze dakloze versie mag je zelf weten of er achterin een bankje komt of twee losse zittingen. Daar hoef je Porsche niet extra voor te betalen.

Er zijn nog geen prijzen bekend van de Carrera S coupé en cabrio. Aangezien Porsche de nieuwe uitvoering tussen de Carrera en GTS plaatst, kijken even naar de startprijzen van deze Porsches. De Carrera begint bij € 190.900 en de GTS bij € 239.600. Ruim twee ton zul je dus wel kwijt zijn aan de nieuwe Porsche 911 Carrera S. Wat je ook doet, bestel hem niet rood op rood.