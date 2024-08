Meer tellerfraude, vooral met Duitse import

Doe goed je huiswerk en voorkom de aanschaf van een auto met teruggedraaide kilometerstand.

In de wereld van occasions is het zo: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak zo. Een kilometerstand van een auto moet je teruglezen op het blik zelf. Bijvoorbeeld een lage kilometerstand van 50.000, maar het leder van de stoelen en het stuurwiel is al dusdanig versleten dat je eerder denkt aan 155.000. Dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen.

Helaas ziet de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) het aantal gevallen met tellerfraude alleen maar toenemen. Daarover bericht de Telegraaf. In drie jaar tijd zag de vereniging de schade voor fraude toenemen tot 21 miljoen euro. In 2023 kwamen er 73.198 meldingen binnen over een auto met teruggedraaide kilometerstand.

Nederlandse auto vs Import

De eigenaar van de auto is het slachtoffer. Een auto met een teruggedraaide kilometerstand is duizenden euro’s minder waard dan dat diegene hiervoor heeft betaald. Het aantal Nederlandse auto’s met een teruggedraaide kilometerstand neemt flink af, maar bij importauto’s neemt het juist toe. Dat komt omdat er nog altijd flink gerommeld kan worden met de administratie bij het importeren van een auto.

Het grootste deel van de 254.646 auto’s die in 2023 zijn geïmporteerd komen uit Duitsland. De VAT schat dat ongeveer 20 procent van deze auto’s een teruggedraaide tellerstand hebben. Dat is natuurlijk een enorm aantal.

Tips om een teruggedraaide kilometerstand te checken

Nu hoef je niet bang te zijn voor een geïmporteerde auto uit Duitsland, of een ander Europees land. Goed huiswerk doen kan een hoop ellende besparen. Zorg dat de historie van de auto compleet is en controleer de documentatie op echtheid: zelfs de stempeltjes kunnen nep zijn.

Zoals in het intro van dit artikel stond, check ook de staat van de auto. Deze moet overeen komen met de kilometerstand. Als je echt zeker van je zaak wil zijn loont het om contact op te nemen met dealers waar de auto in het verleden in onderhoud is geweest. Een belletje of mailtje helpt om te verifiëren of de auto er echt is geweest met die kilometerstand. En als laatste: koop de auto bij een goed bedrijf. De reputatie van een halfbakken handelaar van dat ene bedrijf om de hoek komt niet uit de lucht vallen.