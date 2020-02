Reacties editen op Autoblog: het kan nu!

Verandering is soms moeilijk, maar soms ook heel fijn. Hier een optie waar jullie al jaren om vragen: Reacties editen.

We gaven het vorige week al aan. Autoblog is bezig de website aan de achterkant te versterken. Dat geeft ook de mogelijkheid om wat mogelijkheden toe te voegen. Vandaag presenteren we een optie die al enige tijd op de wensenlijst stond van de grote groep Autoblog-lezers die vaak reacties achterlaten. Ja ja, vanaf vandaag kunnen jullie eigen reacties editen.

De reden hiervoor is simpel. Omdat het (nu) kan!

Wat kan je dan editen aan je reactie?

Het is nu mogelijk om die irritante spelfout uit je reactie te halen. Of, jouw verhaal net iets meer kracht bij te zetten door een sterk argument dat je bedenkt net nadat je op ENTER drukt. Omdat we je niet teveel van je werk willen houden krijg je 10 minuten om je reactie te editen.

Ook is het mogelijk om je reactie te verwijderen. Als je achteraf iets toch NIET had willen plaatsen, dan kan je dit zelf weghalen.

fotocredit: @timpjes op Autojunk