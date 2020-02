Ford v Ferrari harkt twee Oscars binnen

Dat zien we niet vaak, een autofilm die in de prijzen valt bij de Academy Awards.

Films waarbij auto’s een hoofdrol spelen zijn vrij zeldzaam. En als er dan er een autofilm uitkomt is het meestal geen Oscarmateriaal. De Fast & Furious-films zijn heel vermakelijk, maar ook niet meer dan dat. Vorig jaar zagen we echter een autofilm van een iets ander kaliber, namelijk Ford v Ferrari. Of Le Mans ’66, zoals wij hem in Europa voorgeschoteld kregen. De makers van Ford v Ferrari mochten gisteravond na afloop van de ceremonie met twee Oscars onder hun arm naar huis.

Twee Oscars

In de film staan de gebeurtenissen voorafgaand aan de race van Le Mans in 1966 centraal. Ford v Ferrari ging er niet met de titel beste film aan de haal, maar was wel genomineerd daarvoor. Dat is natuurlijk ook al een hele prestatie. De film won wél voor Best Film Editing en Best Sound Editing. De film zit dus zowel niet alleen qua beeld maar ook qua geluid goed in elkaar. Wel zo belangrijk bij een film over racen.

Grand Prix

De laatste keer dat een autosportfilm een Oscar won is bijna net zo lang geleden als de gebeurtenissen die in Ford v Ferrari verfilmd zijn. Dat was namelijk in 1967, toen de film Grand Prix drie Oscars in de wacht sleepte. Het ging om precies te zijn om een Academy Award voor Best Sound Effects, Best Film Editing en Best Sound.

Bullitt

Het volgende jaar was ook een goed jaar voor degenen die zowel auto- als filmliefhebber zijn. Toen kwam namelijk de legendarische film Bullitt uit. Deze film ging er ook vandoor met een Oscar voor Best Editing en een nomitatie voor Best Sound. Dat zijn dus duidelijk de zaken waar bij autofilms veel aandacht aan wordt besteed.

We moeten niet te hard roepen dat er geen goede auto(sport)films meer zijn, want in 2013 werden we nog wel getrakteerd op de film Rush. Deze film werd keihard genegeerd door de Academy, maar het was zeker een goede film. Als jullie persoonlijk een Oscar uit zouden mogen reiken aan een autofilm, welke zouden jullie dan kiezen?

Foto: davelepeef op AutoJunk