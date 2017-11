Rechtbank laat Roemeense stuntbende ontsnappen

Weer een sterk staaltje Nederlandse rechtspraak.

Ken je die malle Roemenen nog die op Fast & Furiousesque wijze trucks beroofden? Jarenlang waren deze daredevils met een enorme minachting voor hals, nek en nieren succesvol met hun risicovolle stunts. Minimaal 17 vrachtwagens wisten ze te ontdoen van hun lading met de methode, die inmiddels in de volksmond de Romanian Roll Over (video) genoemd wordt. Doch na enkele jaren van noeste arbeid, wist de politie in juli van dit jaar vijf van deze criminele acrobaten in de kraag te vatten.

Maar helaas besloot de rechtbank in Zwolle vandaag de voorlopige hechtenis van het vijftal te beëindigen. Ze mogen in MOE-land in vrijheid hun proces afwachten, dat volgend jaar dient. De Telegraaf meldt dat de vijf ‘in campingsmoking’ (kudos) vandaag plechtig beloofden dat ze volgend jaar netjes terug zullen komen om vervolgens een tijdje te brommen. Met andere woorden: oké, doei!

Maar goed dat Tesla vandaag haar nieuwe truck gelanceerd heeft, waarmee je in zero seconds flat deze boeven in je stof kan laten bijten als ze binnenkort weer in je achteruitkijkspiegel opduiken.