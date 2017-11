Gaaf: ex-Ford ingenieur koopt zijn ‘eigen’ creatie uit 2004

Het gaat om deze moddervette Shelby Cobra Concept.

Voor menig autofan is het toch wel een droom om ooit zelf mee te werken aan de creatie van een nieuwe auto, vooral als het een exoot is. Sommigen bijten zich er zelfs stuk op, zoals John Zachary DeLorean en Elo…oké, oké, rustig maar @stfu en @fijnkonijn, geintje. Voorlopig.

Enfin, helaas is het voor lang niet alle mensen die aan een dergelijk project werken weggelegd om ook daadwerkelijk in het eindresultaat te gaan rijden. Bij Ferrari is dat momenteel zelfs verboden, omdat met uitzondering van Kimi en Seb de klanten voorgaan teneinde de wachtlijsten niet nog verder op te laten lopen.

Als je meewerkt aan een concept dat het productiestadium nooit bereikt, is de kans nóg kleiner dat je ooit als eigenaar achter het stuur van je eigen creatie plaats kan nemen. Toch is het Chris Theodore wel gelukt, tenminste, min of meer. Hij moet namelijk wel een circuit opzoeken om daadwerkelijk met zijn nieuwe aanwinst te rijden.

Chris kocht bij een veiling namelijk het Shelby Cobra Concept waar hij zelf nog aan werkte toen hij bij Ford werkte. Volgens Chris is het een van de laatste auto’s waar hij aan werkte. Dat je lekker kan verdienen als ingenieur bij Ford blijkt wel uit het feit dat de auto gekocht is voor 825.000 Dollar. Of misschien heeft Chris na zijn pensioen nog een appje ontwikkeld of zo.

De roadster deelt zijn techniek grotendeels met de Ford GT, maar heeft geen stratentoelating. Desalniettemin laat Chris aan Automotive News optekenen dat het scoren van de Ford voor hem een droom is:

It’s a dream come true. It’s one of the last cars I worked on at Ford. It’s in beautiful condition and it has been very well taken care of.

Waarvan akte.