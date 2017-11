Deze Huracan Performante presteert niet veel meer

Dit stiertje heeft zo te zien een pijnlijke bokkensprong gemaakt.

Zojuist kregen we bericht van autoblog-lezer Joost. Deze gelukzak heeft de mazzel werkzaam te zijn in de directe omgeving van Lamborghini’s fabriek in Sant’Agata Bolognese. En de mazzel dat hij niet in deze Huracan Performante (rijtest) zat ten tijde van de flinke crash die het apparaat te verwerken kreeg.

Joost ziet en hoort regelmatig Lambo-personeel rijden/laagvliegen in de producten van het merk. Meestal resulteert dat niet in ellende. Doch hoewel deze Performante volgens onze gelegenheidsreporter een plaat van Lamborghini rockte, zat in dit geval niet de nieuwe Valentino Balboni achter het stuur.

Bij het zien van het wrak zette Joost namelijk even zijn klassieker aan de kant en zag dat de bestuurder van de Lambo een sharp dressed man was. Hij schat in dat het om een klant gaat, die wellicht net zijn nieuwe exoot had opgehaald op de fabriek en/of een testrit aan het maken was.

Helaas ontpopte deze mooie gebeurtenis zich tot een drama, want niet alleen de Lamborghini verkeert nu in erbarmelijke staat. De bestuurder moest namelijk van de plek des onheils vervoerd worden met een traumahelikopter. Uiteraard hopen we dat het met de fysieke schade meevalt.

Image-Credit: Joost