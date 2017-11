Tesla Semi: hier is de elektrische vrachtwagen

Dit is de toekomst van wegtransport volgens Elon Musk.

Tesla wil de wereld veranderen. Iets wat je niet alleen doet met het nog steeds niet leveren van een elektrische auto voor de massa. Er moet veel meer gebeuren. Een grote bron vervuiling is bijvoorbeeld zwaar transport over de weg. Vrachtwagens die dikke wolken roet de lucht in blazen, om maar iets te noemen. Ook daarvoor hebben ze nu een antwoord bij Tesla, want vannacht hebben ze de Tesla Semi gelanceerd. De Semi is een elektrisch aangedreven vrachtwagen met (zoals we gewend zijn van Tesla) futuristische looks. Dit is de toekomst van vrachtwagens, Tesla-style.

De Semi heeft los van z’n superstrakke, aerodynamische, futuristische uiterlijk een centrale zitpositie. Die positie geeft een betere kijk op de wereld, die je voortaan als trucker minstens semi-autonoom kan genieten. Uiteindelijk wil Musk natuurlijk volledig zelf rijdende vrachtwagens op de markt hebben. Ook opmerkelijk: de claim dat de Semi een actieradius heeft van 500 mijl (ruim 800 km) en dat de truck in dertig minuten een range kan laden van 400 mijl (ruim 640 km). Dat is fors meer dan in eerste instantie door Musk werd geclaimd. De batterij moet het mogelijk maken om in 5 seconden de honderd kilometer per uur te halen met een lege trailer. Met de maximale vracht van 36.000 kilogram moet dit in 20 seconden mogelijk zijn. Let wel, in Europa is die topsnelheid natuurlijk niet toegestaan. De accu’s zitten op de plek waar bij normale trucks de motor zit: onder de bestuurderscabine. In totaal zijn er vier motoren, allemaal gepositioneerd bij de vier achterwielen van de truck. Tesla claimt een lager zwaartepunt, wat de rechtuit-stabiliteit ten goede zou moeten komen.

De bestuurdersstoel is centraal voorin de cabine geplaatst, met een tweede plek voor een passagier daar schuin achter. Aan beide kanten van het stuur zit een groot scherm voor bediening en entertainment. Een slaapplek is er niet. In plaats van buitenspiegels zijn er een hoop camera’s waarmee de omgeving van de truck goed in de gaten gehouden kan worden.

En nu afwachten hoe lang het duurt tot deze productieklaar is. Ze claimen nu dat de productie in 2019 start. Wil je er één reserveren dan mag je nu $5000 dollar inleggen.