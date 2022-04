Rechter bepaalt: GP van Zandvoort mag definitief doorgaan

Goed nieuws dus voor alle Nederlandse racefans, de rechter heeft bepaald dat de GP van Zandvoort definitief mag doorgaan.

Het werd een beetje een gebed zonder einde; de rechtszaken van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment tegen het circuit van Zandvoort. De milieubeschermers vonden dat de GP voor te veel stikstofuitstoot zorgt en wilden daarom dat het evenement werd verboden.

Vóór de GP van vorig jaar wilde MOB ook al dat de GP werd geschrapt, maar daar ging de rechter toen niet in mee. Die vond dat de uitstoot-berekeningen van zowel Zandvoort als van Mobilisation for the Environment te ver uit elkaar lagen en gelaste een onafhankelijk onderzoek.

Dat is inmiddels geweest en aan de kop van dit artikel kun je al raden wat de uitkomst daarvan was.

GP van Zandvoort mag doorgaan

De rechter heeft dus bepaald dat de eerdere berekening van het circuit van Zandvoort wél klopte en dat de GP komend jaar gewoon door mag gaan, meldt onder anderen NH Nieuws. Ook mag het circuit zijn zogeheten natuurvergunning houden.

In die vergunning staat dat het circuit van Zandvoort een aantal dagen per jaar races mag organiseren en dat er een bepaalde hoeveelheid stikstof mag worden uitgestoten. Inclusief de drie dagen dat er met Formule 1-wagens wordt gereden, wordt die hoeveelheid niet overschreden, oordeelde de rechter.

Natura 2000 naast het circuit van Zandvoort

Het grote probleem voor de natuurbeschermers is de aanwezigheid van het Natura 2000 gebied naast het circuit, de Kennemerduinen. Naar het schijnt gaan de plantjes, rugstreeppadden en zandhagedissen die daar wonen hartstikke dood als Lewis Hamilton en zijn collega’s ernaast voorbij rijden. En dat kan volgens hen niet de bedoeling zijn.

Ondanks dat meerdere onafhankelijke onderzoeken nu hebben uitgewezen dat er geen normen overschreden worden, laten de milieubeschermers het er (opnieuw) niet bij zitten. Ze hebben aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Maar goed, tot die tijd is het voor de raceliefhebber dus weer gewoon keihard genieten van de voorpret om de GP van Zandvoort die op 4 september wordt verreden.