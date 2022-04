Nieuwe Ford Taurus maakt onverwachtse rentree

Stiekem willen wij de nieuwe Ford Taurus ook wel hebben. Niet dat Nederlanders het daadwerkelijk verkiezen boven een Puma of Kuga.

Ford doet telkens minder aan traditionele auto’s. Modellen als de B-Max, C-Max, Mondeo, Ka en zelfs de driedeurs Fiesta zijn niet meer onder ons. In plaats daarvan zijn er een hoop crossovers, al dan niet elektrisch (zoals de Mustang Mach-E).

Dat is niet alleen in Europa het geval. Sterker nog, in de VS is het nog veel erger dan hier. Daar zijn alle alle hatchbacks en sedans geschrapt en kun je alleen maar kiezen uit crossovers of een Mustang. Vreemd, want ooit was de Ford Taurus een van de meest populaire auto’s in de VS. Zo werden er in 1996 meer dan 400.000 Taurussen verkocht.

Nieuwe Ford Taurus

Goed nieuws voor als je óók een Taurus wil, want er is er weer eentje! Ditmaal niet voor de VS, maar voor het Midden-Oosten. Daar kan men een traditionele sedan goed waarderen, dus is het logisch dat Ford er eentje aanbiedt. Daarvoor hebben ze overigens niet het wiel opnieuw hoeven uitvinden.

De nieuwe Ford Taurus heeft wel wat weg van de nieuwe Chinese Mondeo. Sterker nog, op de badges en wat minimale details na zijn het identieke auto’s. Qua techniek is het heel erg overzichtelijk, want deFord Taurus heeft altijd een 2.0 EcoBoost-motor onder de kap met een achttraps automaat. Deze levert 238 pk.

Hitte en zand

Toch heeft Ford wel degelijk zijn best gedaan op de nieuwe Taurus om ‘m aan te passen voor de markt. Niet zozeer qua wensen van de markt. Nee, het zijn de weersomstandigheden (zeer heet en droog) en de aanwezigheid van enorm veel zand die een grote uitdaging vormen. Volgens de Ford is het allemaal gelukt en kun je probleemloos door het Midden-Oosten forensen met de nieuwe middenklasser.

Zowel de Chinese Mondeo als deze nieuwe Ford Taurus hebben geen Europese typegoedkeuring. Dus vooralsnog verwachten we dit model niet in Nederland.

