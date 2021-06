Record: een liter benzine was nog nooit zo duur - Autoblog.nl

Gefeliciteerd? Nee, dit is geen record waar we blij mee zijn. Een liter benzine was niet eerder zo duur als nu het geval is.

2012 was het jaar dat de duurste literprijs voor Euro95, tegenwoordig bekend als E10, gehaald werd. In oktober van dat jaar moest je 1,895 euro lappen voor een liter peut. Sowieso is de benzine duurder dan ooit, want in 2012 werd Euro95 nog niet zo vermengd met ethanol zoals nu het geval is. Maar dat geheel terzijde. De prijs van oktober 2012 werd recent behaald en nu is het record doorbroken.

Nieuw record

Helaas blijven de brandstofprijzen stijgen. En daarmee is een nieuw Nederlands record aangebroken. Sinds gisteren is een liter E10 benzine nog nooit zo duur geweest. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) staat volgens United Consumers op 1,905 euro voor een liter benzine. Voor diesel ligt de prijs op 1,544 euro per liter en LPG kost 0,932 euro per liter.

Er is geen indicatie dat de prijzen gaan dalen. Sterker nog, de kans bestaat dat de prijs nog verder gaat oplopen. Ondanks de hoge adviesprijs kun je nog voor ‘schappelijke’ prijzen tanken bij lokale pompen. Desalniettemin lopen ook die prijzen op, dat is onvermijdelijk. Voor E5 (Euro98) betaal je al langer 1,90 euro per liter bij veel pompen. En dat tikt toch behoorlijk aan als je een dorstige auto hebt.

Fotocredit: @hhitalia via Autojunk