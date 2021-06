Volledig elektrische Renault Mégane ziet er zo uit - Autoblog.nl

Denk even z’n camouflerende pyjama weg en je hebt een goed beeld hoe de elektrische Renault Mégane gaat worden.

Recent kregen we een kleine glimp hoe de Renault Mégane er ongeveer gaat uitzien. Na zo’n ietwat flauwe teaser hebben we nu wat meer om naar te kijken. Renault heeft het uiterlijk van de elektrische Mégane gepresenteerd. Ondanks het feit dat de auto nog voorzien is van camouflage kun je een idee krijgen.

Crossover

Vergeet even alles wat je associeert met de naam Mégane. Een Renault Mégane R.S. gaan we namelijk niet meer zien en de nieuwe generatie is niet eens een hatchback meer. Zoals je op de foto’s kunt zien gaat de elektrische Renault Mégane de hoogte in. Want alles en iedereen moet een crossover worden. Van de Toyota Yaris tot de Mégane.

De auto komt op het gloednieuwe CMF-EV platform te staan. Een andere auto die gebruik maakt van dit platform is de aankomende Nissan Ariya. De komende jaren wil Renault het portfolio met EV’s flink gaan uitbreiden. De elektrische Mégane is de eerste EV in het C-segment van de Franse autofabrikant. In het A-segment hebben de Fransen de Twingo E-Tech Electric en in het B-segment de Zoe. Wat dat betreft valt er straks wat meer te kiezen als je een elektrische Renault overweegt.

De elektrische Renault Mégane gaat voluit Mégane E-Tech Electric heten. De crossover (jazeker) krijgt een 217 pk sterke elektromotor en een 60 kWh accupakket. Men mikt op een WLTP actieradius tot 450 kilometer. Deze zomer gaat Renault de openbare weg op met 30 prototypes zoals op de foto om tests uit te voeren.