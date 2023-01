Record: occasion kost voor het eerst meer dan €25k gemiddeld

Je gelooft het niet, maar de occasionprijzen hebben weer een recordhoogte bereikt.

Het houdt niet op, niet vanzelf. Occasions blijven maar duurder worden. Al anderhalf jaar is er een stijgende lijn te zien in de occasionprijzen, met slechts twee kleine dipjes. Ook de afgelopen maand zijn tweedehands auto’s weer duurder geworden.

Er is deze keer sprake van een mijlpaal, want de gemiddelde prijs van een occasion in Nederland ligt voor het eerst boven de €25.000. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Autoscout24. Op het moment kost een occasion gemiddeld €25.215. Vorige maand was dit nog €24.772.

Het verschil is vooral groot als je kijkt naar voorgaande jaren. In december 2020 kostte een occasion gemiddeld nog €19.013. Dit steeg naar €21.735 in 2021 en inmiddels zitten we dus boven de 25 mille. Dat is een stijging van 16% in een jaar tijd. Volgens Autoscout heeft Nederland daarmee de grootste stijging van alle Europese landen.

Nederland is overigens niet het duurste land qua occasions. In Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en België ligt de gemiddelde occasionprijs hoger. Maar dat is waarschijnlijk gewoon omdat daar meer dikke bakken te koop staan. In Frankrijk zijn occasions het duurste, met een gemiddelde prijs van €30.322.

Enfin, occasions zijn dus duurder dan ooit. Gelukkig snijdt het mes aan twee kanten. Als nu je auto van de hand doet kun je er als het goed is ook meer voor vangen.

Foto: @Row1, via Autoblog Spots