Je kunt nu flink geld verdienen met je eigen auto!

Je leest het goed. Je kunt nu echt flink geld verdienen met je eigen auto. Klinkt te mooi om waar te zijn? Hangt er vanaf hoe je het bekijkt!

Als we zeggen dat de prijs van de gemiddelde occasion in Europa flink oploopt, vertellen we je niets nieuws. Het is al een tijdje aan de gang dat tweedehandsjes steeds duurder worden. En dat geldt heus niet alleen voor bijzondere exemplaren als een zeldzame Porsche 911, maar voor vrijwel alles. Als het maar zuinig is.

Dat ligt aan een aantal dingen. Als eerste is er het wereldwijde chiptekort. Daardoor kunnen er minder nieuwe auto’s gemaakt worden en staan er dientengevolge ook minder nieuwe auto’s in de showroom. Als je geen nieuwe auto kunt kopen, of geen jaren wil wachten op je nieuwe waggie, ga je dus voor een occasion.

Oorlog in Oekraïne helpt ook niet mee

Daarbij komt ook de hoge benzineprijs. Mensen willen hun benzineslurper graag inruilen voor iets zuinigers en ook voor elektrische auto’s geldt dat die nieuw moeilijker te krijgen zijn. Dus ook door die mensen wordt een beroep gedaan op de tweedehandsmarkt.

Als laatste worden veel kabelbomen voor nieuwe auto’s geproduceerd in Oekraïne. Maar aangezien die volgevreten Russische totaalmalloot Vladje Poetin daar een ‘vredesmissie’ is gestart, liggen die fabrieken even op hun gat, als ze nog niet al zijn platgebombardeerd door de Russische ‘precisiewapens die alleen militaire doelen aanvallen’.

Hoge vraag en weinig aanbod is dure auto

Al deze factoren zorgen er dus voor dat er een hoge vraag is naar tweedehandsjes en dat het aanbod niet met de vraag mee stijgt. En iedereen die 1 lesje economie heeft gehad op de middelbare school weet wat dat betekent. Juist ja, hoge prijzen.

En daarom is jouw auto ineens meer geld waard geworden. Sommige auto’s die vorig jaar als occasion zijn gekocht, zijn na een jaar gebruiken ineens 10% duurder geworden. Zeker als je een hybride hebt die wat elektrische kilometers kan maken, of je hebt een volledig elektrische auto, dan zit je financieel helemaal op rozen; die stijgen het meest in waarde.

Verdien flink veel geld met je eigen auto

Mocht je denken dat je dan maar goedkoop een tweedehands auto invoert uit Duitsland, moet ik je helaas teleurstellen. Ook de occasions daar zijn flink in prijs gestegen. Daarom raad ik je aan om eens om te denken.

Zet je eigen auto gewoon te koop op Marktplaats of een andere occasionsite. Vraag het maximale en verkoop hem daar ook voor. Heb je lekker veel flappen in je zak en je houdt daarbij ook extra geld over omdat je niet meer hoeft te tanken.

Hoe je dan van A naar B komt? Geen idee, zover heb ik niet voor je nagedacht. Maar ik heb ergens gelezen dat een lichte motorfiets een goed alternatief is.

Veel plezier met je extra geld hè?