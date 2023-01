Dit is de elektrische auto van Sony en Honda!

Als je het nog niet wist: Sony en Honda gaan samen auto’s bouwen. Deze auto, om precies te zijn.

Sony kwam in 2020 verrassend uit de hoek, door vanuit het niets met een productierijp ogende auto te komen. Er werd eerst gezegd dat er geen productieversie zou komen, maar sinds vorig jaar weten we dat dit wél gaat gebeuren. Daarvoor krijgen ze hulp van Honda.

Sony en Honda vormden vorig jaar een joint-venture onder de noemer Sony Honda Mobility (SHM). Op de CES in Las Vegas presenteren ze nu hun eerste gezamenlijke wapenfeit, in de vorm van een nieuwe concept car. Deze auto borduurt qua vorm voort op de Sony Vision-S, maar oogt een stuk cleaner en moderner.

De auto gaat géén Sony heten en ook geen Honda. In plaats daarvan hebben de Japanners een nieuw merk in het leven geroepen, genaamd AFEELA. Dat is dus de naam die op dit prototype prijkt.

De Afeela is 4,90 meter lang en zit daarmee qua lengte tussen de Tesla Model 3 en Model S in. Over de technische specificaties laat SHM verder nog niks los. We weten alleen dat de Afeela vierwielaandrijving heeft.

Net als in de Honda e zien we in het interieur schermen zover het oog reikt. De twee buitenste schermen fungeren als buitenspiegels. De achterpassagiers zijn niet vergeten: ook zij hebben twee grote schermen voor hun neus. Wat verder opvalt is het yoke-stuur, wat natuurlijk megahip is.

Zoals te verwachten valt is er veel aandacht voor autonoom rijden. SHM mikt op autonoom rijden op niveau 3 en in sommige situaties op niveau 2. Om dit voor elkaar te krijgen is de auto volgehangen met in totaal 45 camera’s en sensoren.

Het gaat nog wel even duren voordat de eerste Afeela in productie gaat. De auto is pas vanaf de eerste helft van 2025 te pre-orderen en in het voorjaar van 2026 moeten de eerste exemplaren geleverd worden. Dat zal in Noord-Amerika gebeuren. Het is nog niet bekend of Afeela ook naar onze contreien komt. Laat maar weten in de reacties of deze Sony-Honda welkom is of niet!