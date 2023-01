‘Red Bull en Ford weer samen, aankondiging vrijdag’

Red Bull en Ford zijn weer een setje na een lange tijd van afwezigheid.

De kogel is bijna door de kerk, Red Bull en Ford gaan weer samen met elkaar werken. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant van wakker Nederland is een deal ‘in de maak’ tussen het Formule 1-team en de Amerikaanse autobouwer.

Als de geruchten kloppen, wordt de samenwerking aanstaande vrijdag al bekend gemaakt. Dan moet de deal dus eigenlijk al helemaal rond zijn, alhoewel De Telegraaf meldt dat de contracten nog ondertekend moeten worden.

Mule

Aanstaande vrijdag is geen toevallig gekozen moment. Dat is namelijk tevens het moment dat Red Bull de RB19 gaat presenteren. Dat is de auto waarmee Max Verstappen dit jaar zijn titel mee moet verdedigen. Nou maken we het iets mooier dan het is, want reken er maar op dat het een ‘mule’ is met de kleuren van de nieuwe bolide. De eerste ECHTE beelden van de nieuwe auto zien we op donderdag 23 februari. Dan is namelijk de eerste winterstest op Bahrein.

De presentatie is ditmaal in het Amerikaanse New York. Dat was voor velen al een reden om aan te nemen dat er een Amerikaanse partij betrokken zou zijn bij Red Bull. De geruchten deden al langer de ronde, maar nu ook de Telegraaf het meldt, lijkt het echt een dingetje te gaan worden.

Daarmee zal Red Bull terugkeren naar de basis. Red Bull nam ooit Jaguar over, een project van de Ford Motor Company dat niet goed uitpakte. In het eerste jaar reed Red Bull zelfs met Ford Cosworth-motoren.

Red Bull en Ford, géén Porsche dus

Voor lange tijd zag het ernaar uit dat Red Bull ging samenwerken met Porsche. Die gesprekken waren in een vergevorderd stadium. Red Bull had interesse in een motorenpartner aangezien de samenwerking met Honda ten einde kwam.

Porsche had interesse om in de F1 actief te zijn. Met de kostenverlagingen en de toenemende populariteit van de sport, is een jaar deelname aan Formule 1 interessanter dan ooit.

Het is zeer effectief en waarschijnlijk niet eens zo duur als een wereldwijde reclamecampagne van 10 maanden (wat een seizoen F1 racen in feite is).

De gesprekken met Porsche liepen spaak omdat Porsche minimaal 51% van de controle wilden hebben. Dit terwijl de drie-eenheid Adrian Newey, Helmut Marko en Christian Horner niet meer dan 49 wilden weggeven. Wellicht dat ze bij Ford voornamelijk willen helpen met het elektrische aspect van de motoren.

