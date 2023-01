Belgisch kamerlid doet kentekenplaat James Bond na

Je verzint het niet. Dit Belgisch kamerlid.

De reden dat we allemaal ons ‘enigszins’ aan de verkeersregels houden is de hoge benzineprijs en de vrij grote pakkans. De repercussies zijn dan ook enorm. Als je met een gangetje van 135 over een lege vierbaans snelweg rijdt, dan kost je dat al 400 euro. Dan ga je van zich vanzelf wel inbinden en rustig aan doen.

In de meeste gevallen wordt je gepakt middels een mobiele flitsinstallatie. Dat zijn een soort rijdende collectebussen met een camera erin. Het werkt vrij simpel: alle overtredingen die je uitvoert, worden via jouw kenteken geregistreerd. Je kenteken wordt genoteerd, adresgegevens opgezocht en vervolgens krijg je een keurige verse boete op de deurmat.

Een oplossing hiervoor zagen we in 1964, toen Goldfinger uit kwam. In de James Bond-film der James Bond-films kon Sean Connery het kenteken draaien om zo de politie voor de gek te houden.

België

Waarschijnlijk werkt het in België ook zo. Daar is namelijk een Minister (ja, echt) ‘betrapt’ met een dergelijke kentekenplaat. Het gaat om Michael Freilich. Voordat we met pek en veren gaan smijten, er zit logica achter.

In België krijgen hoogwaardigheidsbekleders een extra kentekenplaat, in dit geval de zogenaamde P-plaat. Hier heb je bepaalde voordelen mee. Want je kan parkeren op speciale gereserveerde parkeerplaatsen. Handig in de binnenstad. Zeker als je een belangrijke vergadering hebt. Dan kan iedereen zien dat er een kamerlid aankomt en dat deze er hoort te parkeren.

Maar niet alleen de parkeerbeambte kan de plaat herkennen. Iedereen die beschikt over een set ogen en voldoende hersencellen om zindelijk te zijn, kan dit zien. Dat zorgt ook voor een nadeel, want in de huidige periode dat je als minister en/of kamerlid mikpunt van agressie bent, is tegenwoordig heel erg normaal.

Aanvullende plaat

De ‘P’-plaat is echter een aanvullende plaat, geen vervangende. Het is dus volkomen legaal om de platen te wisselen. Beide kentekenplaten staan geregistreerd en volledig verzekerd. Als Freilich in Brussel is, kan hij de P-plaat gebruiken. Is hij bij een privé-aangelegenheid, dan kan hij lekker incognito door het verkeer in zijn witte Chevrolet Captiva. Freilich kost het systeem voor enkel honderden euro’s op Ebay.

Een aantekening hebben we wel: als je zo graag incognito door het leven gaat, waarom deel je dan de video’s en beelden zelf op social media? Iedereen weet dat de Captiva met kenteken 2-AJA-904 van Freilich is en om het erger te maken, Belgische platen zijn persoonsgebonden. Check de video hieronder om te zien hoe het werkt.

Foto- en videocredits: Michael Freilich

Via: AD Auto