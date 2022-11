Gaat Max Verstappen straks rijden met een motor van Ford?

Sterker nog, de Amerikaanse autofabrikant Ford is favoriet om een samenwerking te realiseren met Red Bull.

Gisteren werd het Formule 1 seizoen afgesloten met een glansrijke overwinning van Max Verstappen. Kan het nog mooier? Ja, dat kan. Dan had Pérez in het algemeen klassement tweede moeten worden. Helaas is dat niet gelukt en eindigde hij op de derde plek achter Leclerc. Wat misschien wel gaat lukken is een samenwerking tussen Red Bull Racing en Ford.

Samenwerking Red Bull en Ford

Afgelopen jaar gingen er geluiden rond van mogelijke samenwerkingen. Eerst was het Porsche dat het wel zag zitten, maar dat lukte uiteindelijk niet. Tevens was Honda nog steeds in beeld. Echter, de Japanners lijken nu hun pijlen te richten op een samenwerking met een ander team. Dit omdat ze geen joint venture willen aangaan met RB Powertrains, maar dat ze de complete aandrijflijn zelf gaan ontwikkelen. Vervolgens zullen ze met een ander team in de F1 terugkeren.

Oké, Porsche en Honda lijken dus af te vallen. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is Ford nu in beeld bij Red Bull. Ford kennen we natuurlijk allemaal en het Amerikaanse bedrijf heeft al langer interesse getoond om actief te worden in de F1. De geruchten zijn nu dat de Amerikanen in 2026 gaan samenwerken met Red Bull en dat ze de elektrische aandrijflijn van de krachtbron gaan ontwikkelen. Red Bull blijft dan verantwoordelijk voor de verbrandingsmotor. Bedoeling is om dan ook een concurrerende auto neer te zetten dat voor veel overwinningen kan zorgen.

Marko

Red Bull geeft een reactie via dr. Helmut Marko. Hij zegt dat Ford één van de kanshebbers is, maar zeker niet de enige. Echter, Ford zou volgens de laatste geruchten wel de beste papieren hebben.

De deadline voor deelname in 2026 stond op 15 oktober. Dat is verschoven, omdat Audi de enige bleek te zijn die de inschrijving had voltooid. Het is dus nog spannend welke merken zich allemaal zullen inschrijven voor het jaar 2026. Overigens, het lijkt erop dat Hyundai nog niet mee zal doen in 2026, dat komt te vroeg. Maar dat ze wel klaar zullen voor het seizoen in 2027.

Wat denken jullie: is Ford een goede samenwerkingspartner voor de renstal van Max Verstappen of moeten ze nog even verder rondkijken?