Deze F1 coureurs hebben de meeste volgers op Instagram

Onze ranglijst van F1 coureurs in 2022 hebben we al gedeeld. Maar welke coureurs doen het eigenlijk het beste op Instagram?

Formule 1 coureur zijn was altijd al meer dan zo veel mogelijk gas geven en zo laat mogelijk remmen. Zeker sinds de intrede van sponsors en het grote geld, moet je als coureur ook een beetje verstand van…euhm…zaken hebben. Natuurlijk, je kan je ook laten omringen door goede adviseurs (in sommige gevallen die van je vader) et cetera.

Maar een beetje goed Engels praten, omgaan met de media en weten wat er speelt in de wereld is altijd een pre. Een jaar of twintig geleden had je bijvoorbeeld nog wel eens een Japanner die iedereen aan gort reed in de Formule Nippon, maar geen woord Engels sprak. Het klinkt simpel, maar dan wordt het toch lastig.

Nu was verstand van zaken hebben in de jaren ’80 nog vooral goede sigaren roken en netwerken. Vraag dat maar aan ijzervreter Keke Rosberg. Echter tegenwoordig gaat het allemaal om sociaal netwerken. Crash.net heeft een overzichtje gemaakt wie van de F1 coureurs daar nu het hardste mee bezig is. Of althans, wie de meeste volgers heeft op Instagram.

Want we weten het, social media is altijd in beweging. Zowel de gebruikte platforms als hoeveel volgers je hebt kan nogal aan verandering onderhevig zijn en zegt niet altijd alles. Zo maakte held Sebastian Vettel pas afgelopen jaar een account aan…om vervolgens pardoes zijn afscheid van de Formule 1 aan te kondigen. Lijstaanvoerder Hamilton is natuurlijk al een aantal jaar onderweg en hoeveel mensen hem nog ‘echt’ volgen is maar de vraag. Desalniettemin is elke post van hem goud waard. Enfin, bij deze de lijst…

1. Lewis Hamilton: 30,9 miljoen volgers

De zevenvoudig kampioen is ook de kampioen van Instagram en heeft met afstand de meeste volgers. In zijn eerdere dagen postte Hamilton vaak kiekjes bij vliegtuigen en dikke auto’s. Dezer dagen doet hij ook veel aan woke en dergelijke. Soms kunnen we dat wat beter pruimen dan anders. Tegen zeehonden knuppelen zijn is oké. Veel van dat andere geneuzel daar staan we op de redactie op zich wel achter. Maar het komt vaak wat hypocriet over en hoeft ook niet altijd zo door de strot geduwd te worden. Onlangs verblijde Hamilton ons nog met een video waarin hij de transmissie van een Skyline liet roken. Kijk, zo kennen we ‘m weer.

2. Ex aequo: Max Verstappen en Charles Leclerc: 9,5 miljoen volgers

De twee vermeende troonopvolgers van Hamilton zijn ook diens naaste belagers op de Gramz. Het gat is echter wel groot. Max Verstappen verloor na de controverse met Perez in Brazilië zo’n 50.000 volgers. Tsja, het was ook niet Max’ meest handige actie…

4. Daniel Ricciardo: 7,7 miljoen volgers

Op de baan doet Daniel het niet meer zo best, ernaast wel. De goedlachse Ozzie dankt veel van zijn populariteit naar verluidt aan seizoen één van Drive to Survive. Dat ging net over die paar maanden dat Ricciardo heel even de nieuwe koning van de Formule 1 leek te gaan worden.

5. Carlos Sainz: 6,1 miljoen volgers

Goede looks, een fabriekscontract bij Ferrari, internet-faam door de imitaties van Connor Moore. Het is allemaal niet genoeg om teammaat Leclerc af te troeven. Carlos Sainz moet het doen met 6,1 miljoen volgers.

6. Lando Norris: 5,9 miljoen volgers

Lando heeft bijna net zoveel volgers als zijn voormalig teammaat, maar legt het voorlopig net af ten opzichte van Sainz. De nog altijd jonge Brit heeft echter nog een wereld te winnen als McLaren dat ook weer gaat doen.

7. Sergio Perez: 5,2 miljoen volgers

Perez is een absolute held in Mexico, maar misschien net ietsje minder in de rest van de wereld. Desalniettemin een respectabel aantal volgers.

8. Fernando Alonso: 4,8 miljoen volgers

Fernando Alonso is maar vier jaar ouder dan Hamilton, maar wellicht is de Spanjaard daarmee net wat te oud om een enorme schare jonge(re) fans te hebben op Insta.

9. George Russell: 4,0 miljoen volgers

Een aantal dat ongetwijfeld ook zal stijgen als Russell volgend jaar voor de titel strijdt. Of een comedy-stukje van zijn Instagram maakt met niet aflatende barrage aan ‘George Russell is the type to…’ grappen.

10. Pierre Gasly: 3,7 miljoen volgers

De Fransman doet het in ieder geval beter dan zijn aanstormend teammaat Ocon.

11. Valtteri Bottas: 3,5 miljoen volgers

Kennelijk zit niet iedereen te wachten op naaktfoto’s van de geweldige vent.

12. Mick Schumacher: 3,2 miljoen volgers

De jonge Duitser en telg van een beroemd geslacht doet het gezien zijn prestaties niet slecht in deze lijst. Vervanger Hulkenberg doet het met 1,3 miljoen volgers ondanks/dankzij zijn hogere leeftijd minder.

13. Sebastian Vettel: 2,5 miljoen volgers

Zoals vermeld opende Vettel pas afgelopen jaar een account, om zijn pensioen aan te kondigen. In dat licht bezien is de Duitser in korte tijd toch nog redelijk populair gebleken.

14. Alexander Albon: 1,8 miljoen volgers

Misschien hoger verwacht gezien de support van Thailand, de droge humor en de stint bij Red Bull. Maar wellicht speelt het jaar aan de zijlijn Albon parten.

15. Esteban Ocon: 1,7 miljoen volgers

Ocon is niet zo populair. Hij heeft ook bijna altijd mot met zijn teammaten en/of met Max Verstappen. Esteban is een vechtersbaas die ondanks een bescheiden afkomst de Formule 1 heeft gehaald. Maar echt sympathiek komt hij niet over.

16. Yuki Tsunoda: 1,3 miljoen volgers

In Japan zullen ze wel andere sociale media gebruiken. Een andere reden kan er niet zijn dat deze hilarische kleine man niet meer volgers heeft.

17. Kevin Magnussen: 1,0 miljoen volgers

Wat ouder, niet uit een groot land afkomstig en jarenlang met name achterhoede gevechten gevoerd: niet gek dit getal.

18. Lance Stroll: 851.000 volgers

En we duiken onder het miljoen met de eerste van de twee Canadeze miljardairszonen in de Formule 1. Hoewel het natuurlijk nog steeds veel mensen zijn, is het animo van de fans voor dik betalende coureurs kennelijk relatief klein.

19. Guanyu Zhou: 735.000 volgers

In China is Instagram verboten.

20. Nicholas Latifi: 637.000 volgers

GOATifi heeft/had met name een cult following van een trouwe schare fans.

En das wär es. Voor de volledigheid hier nog het lijstje van de teams. Vooral opvallend is dat Red Bull het toch moet doen met net wat minder fans dan Ferrari en Mercedes, ondanks hun sterke marketing.

ex aequo: Ferrari en Mercedes – 10,2 miljoen volgers. McLaren – 10,1 miljoen volgers Red Bull – 9,2 miljoen volgers Aston Martin – 2,9 miljoen volgers Alpine – 2,7 miljoen volgers Alpha Tauri – 2,6 miljoen volgers Haas F1 – 2,5 miljoen volgers Williams – 2,3 miljoen volgers Alfa Romeo – 2,0 miljoen volgers.

Waarvan akte.