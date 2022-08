Red Bull geeft toe: “Groot probleem lag op de loer”

Red Bull lijkt alle touwtjes in handen te hebben in de F1 momenteel. Doch de renstal geeft aan hoe kwetsbaar dat succes kan zijn, door toe te geven dat een groot probleem op de loer lag.

Onlangs werd bekend dat Honda zeer innig blijft samenwerken met Red Bull tot en met tenminste 2025. De Japanners hebben duidelijk spijt van hun in 2020 aangekondigde vertrek, nu ze eindelijk de vruchten hadden kunnen plukken van de positieve PR die het winnen van de titel met zich meebrengt. Dat is toch net wat lekkerder dan geridiculiseerd worden vanwege het maken van een motor die zeldzaam zwak én hopeloos onbetrouwbaar is.

Honda doet die shit stap voor stap

Stap voor stap is dat vertrek nu dan ook min of meer volledig teruggedraaid. Het enige wat er (voorlopig?) aan schort, is dat Red Bull weer als Red Bull-Honda door het leven gaat. Doch zelfs dat zou weer kunnen gaan gebeuren via een ‘sponsordeal’ of anderzijds. Volgens sommigen heeft Honda Red Bull zelfs een aanbod gedaan om ook na 2025 met hen door te gaan, ondanks de hardnekkige geruchten dat Red Bull al rond zou zijn met Porsche.

Bijna een probleem

Enfin, Honda gaat dus door met Red Bull, maar hoe zit dat nu precies? En wat was er gebeurt als het niet zo gelopen was? Kwaliteitspublicatie Motorsport vroeg het aan niemand minder dan Helmut Marko. De Oostenrijker geeft daarbij toe peentjes gezweet te hebben. Als Honda daadwerkelijk haar biezen gepakt had, was dat zomaar een groot probleem geweest voor Red Bull. Wellicht was Max dan zelfs voorlopig blijven steken op twee titels:

Godzijdank is er bij de Japanners een verandering in de denkwijze gekomen. In het oorspronkelijke plan, hadden wij de motoren vanaf 2023 zelf moeten runnen. Dan kom je ook met reserve-onderdelen te zitten, terwijl negentig procent van die leveranciers in Japan zit. Gelukkig is dat nu teruggedraaid en blijft Honda alles regelen. Anders was het technisch, logistiek en ook qua taal echt een probleem voor ons geworden. Wij krijgen nu de motoren verzegeld en kunnen er ook niet in kijken. De motor komt in een doos aan en als er iets mee is, mogen alleen Honda-mensen eraan werken. Helmut Marko, is een gezegend mens

Intellectueel

De verzegeling van de motoren waar Helmut het over heeft, komt als gevolg van het feit, dat het intellectueel eigendom van de motoren dus níet naar Red Bull over gaat. En daarmee dus ook niet uiteindelijk naar Porsche, mochten zij daadwerkelijk Red Bulls motoren gaan maken vanaf 2026. Zoals eerder aangestipt, is dit een voordeel voor Red Bull mits het vanaf 2026 andere motoren gaat gebruiken. De renstal geldt dan op dat gebied hoe dan ook als een nieuwkomer en krijgt als zodanig bijvoorbeeld extra tijd op de dyno om een nieuwe power unit te ontwikkelen.

Duimen draaien

Het loopt dus allemaal lekker voor Bullie. Doch dit roept dan wel de vraag op: wat doen al die motorgoeroe’s van onder andere Mercedes die Red Bull heeft aangetrokken nu in de tussenliggende jaren? Volgens Marko hebben deze lieden gelukkig toch een dagbesteding voor handen:

We praten momenteel al over 300 medewerkers en die werken allemaal aan het volgende motorreglement. Als er een nieuw merk bij komt in 2026, dan kunnen we de krachten bundelen. Die nieuwe partner kan dan alle faciliteiten gebruiken die wij al hebben. Dat is natuurlijk een groot pluspunt. We kunnen dan meteen aan de slag in een fabriek met zes testbanken. Qua faciliteiten gaan we voor het beste van het beste. Helmut Marko, heeft 300 mensen in dienst die vier jaar zitten te duimen draaien

Zo kan onze held Max dus ook na zijn kampioenschappen in 2022, 2023, 2024 en 2025 rekenen op een competitieve auto. Gelukkig maar, want het had dus zomaar anders kunnen lopen…