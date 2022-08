Dit is de goedkoopste BMW 5-Serie (E6x) op Marktplaats!

Deze prachtige BMW 5-Serie is de goedkoopste E61 van Marktplaats.

Een dikke BMW 5-Serie wil iedereen wel. Sterker nog, de 5-Serie van de generatie E6x die we vandaag behandelen, is de originele dikke BMW die onsterfelijk werd middels de legendarische soundbyte ‘dikke BMW Jongus‘. Nou is de ironie een beetje dat de E6x generatie, tegenwoordig stiekem niet meer zo dik wordt gevonden. Mensen slaan ‘m liever over.

Voorgangers als de E34 en E39 gelden in nette staat inmiddels als ‘klassiekers’ in de dop en vangen prijzen die dat reflecteren. Opvolgers F1x en G3x gelden nog als courante auto’s waar menig familievader (m/v/i) wel warm van wordt. Ook die zijn nog niet voor een appel en een ei te scoren. De E6x daarentegen, die staat voor een handjevol ruggen voor je deur.

Nu was de E6x ook toen ‘ie nieuw was al niet zonder controverse. De styling en de kneiterharde runflats waren antwoorden op vragen die geen enkele BMW-fan eigenlijk gesteld had. Het dashboard en de deurbekleding was ook een beetje kaal en misschien wel van mindere kwaliteit dan bij de E39. Bij de facelift werd dat verbeterd, maar het bleef niet overhouden. Toch heeft de E6x ook zijn pluspunten.

Onder de kap vind je veelal nog een heuse zes-in-lijn terug. Daarbij geldt dat hoe goed de F1x ook is, de E6x wel wat lichtvoetiger aanvoelt. En de runflats zijn snel vervangen door een set conventionele banden dan wel moderne runflats met een stuk meer comfort. Zo heb je met een donkergroene LCI 530i met beige leder, comfortstoelen en een paar opties voor relatief weinag stiekem toch een behoorlijk patente auto bij de kladden.

Vandaag kijken we echter naar hoe goedkoop het echt kan worden. En zodoende zijn we uitgekomen bij een…hok. Of nou ja, het kán allemaal nog een stuk slechter, maar het is al behoorlijk troosteloos. We hebben hier namelijk niet te maken met een LCI. En ook niet met comfortstoelen of leder. En ook niet met een zes-in-lijn.

Voor minder dan 2.000 Ekkermannen, krijg je namelijk deze handgeschakelde vierpits 520d met 391.541 kilometer achter de kiezen. Helaas is dat de internet meeneemprijs voor export en betalen gewone klanten 2.999 Ekkermannen. Althans, als het aan de verkoper ligt. Deze verkoper meldt verder dat de staat ‘gemiddeld’ is en dat de vering achter defect is. Dat laatste is eerlijk, doch tevens vrij moeilijk te ontkennen. Ook de leek kan namelijk vaststellen dat de Fünfer achterover hangt alsof hij iets te vaak Lean Back van Fat Joe geluisterd heeft en nu niet meer terug overeind kan komen.

Dat wordt dus in de buidel tasten voor nieuwe blaasbalgjes. Maar ook daarna zit je nog met een koets die niet helemaal vlekkeloos is en een auto die bijna vier ton achter de kiezen heeft. Koop dan?