EV in La Belgique duurder om te rijden dan benzine/diesel

Onze zuiderburen laten zien dat elektrisch rijden zonder mokervette subsidies zomaar duurder is dan benzine/diesel.

Is de onstuitbare opmars van de EV dan toch stuitbaar? Bij ons in Nederland lijkt het haast een gedachte die je direct met ‘neen’ kan beantwoorden. Doch de Belgische casus laat zien dat er nog best wat moet gebeuren voordat iedereen aan de EV gaat. Vermoedelijk zal dat uiteindelijk toch afgedwongen moeten worden door het cynische verbieden van de verbrandingsmotor door onze overlords.

Portemonnee

Kwaliteitspublicatie Nieuwsblad heeft in België namelijk nog eens uitgezocht wat recente ontwikkelen betekenen voor de kosten om elektrisch te rijden. Vorig jaar deed men ook een steekproef, waaruit toen bleek dat elektrisch vaak niet alleen beter is voor het milieu (allegedly) maar op de (lange) termijn ook voor de portemonnee. En dat is toch waar mensen uiteindelijk hun keuzes op baseren.

Steekproef

De steekproef van dit jaar laat echter zien hoe precair deze balans nog altijd is. Nieuwsblad nam drie auto’s als voorbeeld die met verbrandingsmotor leverbaar zijn, maar waar ook een EV variant van bestaat. Het gaat in dit geval om de immer guitige FIAT 500, de Volvo XC40 en de BMW X3. Het berekende vervolgens de totale eigendomskosten op basis van de huidige prijzen voor elektriciteit en brandstof en een jaarkilometrage van 15.000. De resultaten zullen je verbazen!!1!

Elektriciteit duur

Doordat de kosten van elektriciteit (in België) harder gestegen zijn dan de eveneens doch relatief gezien iets minder exploderende kosten van peut aan de pomp, moet je opeens knokenlang rondrijden met je EV voordat je ‘de kosten eruit hebt’. Die kosten liggen in België ietsje anders dan in Nederland, daar auto’s met een normale motor niet zo enorm zwaar belast worden. EV’s zijn bij onze zuiderburen daarom qua aanschaf een stuk duurder dan hun broertjes met verbrandingsmotor.

Omslagpunt nog verder weg

Hierdoor moet je met de XC40 38,8 jaar rijden (!) voordat je uit de meerkosten van aanschaf bent. Voor de Volvo en Bimma gelden nog altijd indrukwekkende termijnen van 19,1 jaar respectievelijk 25,7 jaar. Het mag duidelijk zijn: vrijwel niemand die een nieuwe auto koopt zal deze termijnen ooit halen. Een auto op traditionele peut kopen is, als men ervan uit zou gaan dat de kosten allemaal hetzelfde blijven, op dit moment voor de Belg dus gewoon (veel) voordeliger.

Jan Modaal

Om het gras voor de EV adepten alvast weg te maaien: ja, het vrij simpele ‘onderzoekje’ bestaat meer uit een common sense dan uit wetenschappelijke analyse. En ja, het gaat over België. En ja, je kan allerlei aannames maken over de ontwikkeling van prijzen in de toekomst die dit verhaal wellicht weer anders maken. Desalniettemin laat het nogmaals zien dat het kostenplaatje van een EV niet zomaar voor iedereen beter uitpakt dan dat van een ICE. Zeker niet in afwezigheid van subsidies in combinatie met duurder in plaats van goedkoper wordende accu’s. Blijft dat zo, dan wordt Jan Modaal dus dadelijk letterlijk uit zijn betaalbare auto gedwongen. Waarvan akte.

Dank Jan voor de tip!