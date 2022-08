Honda heeft Red Bull een fors aanbod gedaan voor 2026

Honda heeft Red Bull naar verluidt een fors aanbod gedaan voor 2026.

Zoals we eerder vandaag al aanhaalden: als je wint heb je vrienden. Geen wonder dus dat Red Bull de bedrijven die met hen in zee willen voor het uitkiezen heeft momenteel. Dikke sponsors als Oracle leggen megabedragen neer voor een plekje op de auto van Max Verstappen. Maar ook heuse autofabrikanten staan nu kennelijk in de rij om Red Bulls levenspartner te worden/te blijven.

Want waar andere teams ettelijke miljoenen moeten betalen om ergens een power unit te kopen, zit Red Bull nu in de maag met een heel ander dilemma. Moeten ze nou (eindelijk) gewoon in zee gaan met Porsche? Of toch maar voormalig partner Honda terugnemen? Volgens betrouwbaar F1 journalist Michael Schmidt van kwaliteitspublicatie Auto-Motor-und-Sport, heeft naast Porsche namelijk ook Honda wel degelijk een aanbod neergelegd bij Red Bull. Dit om na 2026 weer innig samen te gaan werken, dan wel zelfs een deel van de toko over te nemen. Hoewel Schmidt de details niet noemt, zou het om een ‘aanzienlijk’ bod gaan.

Om de zaken nog wat sappiger te maken, stelt de Duitse journalist namelijk dat men bij Red Bull vermoedt dat het ‘Marokko-lek’ uit de koker van de een van de concurrenten komt. Dat moeten we wellicht even uitleggen. Met het ‘Marokko-lek’ bedoelen we in deze de informatie dat Porsche 50 procent van Red Bull Racing wil kopen. Dit werd afgelopen week duidelijk via baken van transparantie Marokko. In dat land moeten grote bedrijven die binnen de landsgrenzen opereren namelijk openheid van zaken geven over grote overnames die ze plannen te doen. Het is gewoon regelgeving…Maar wie spit dit soort stoffige zaken nou door…

Enfin, of dat inderdaad het werk is van Toto Wolff om Red Bull een hak te zetten of niet, Red Bull zit nu wel in een ongemakkelijke situatie. Er gaan werkelijk al sinds het stenen tijdperk geruchten dat Red Bull samen zou gaan werken met (een divisie van) Volkswagen. Aan de andere kant weet men nu precies wat men aan Honda heeft. Voor de hand ligt dat het team van twee walletjes wil eten. Sowieso de komende drie seizoenen is men immers nog afhankelijk van de goede wil van Honda en zou Honda als ‘grote sponsor’ meer dan welkom zijn. Aan de andere kant is samenwerking met Porsche natuurlijk ook een tot de verbeelding sprekend vooruitzicht. Zelfs als daarvoor de zeggenschap over het eigen team enigszins in het geding komt bij een fifty-fifty eigendomsstructuur.

Naar verluidt slaat de balans voorlopig uit in het voordeel van Porsche. Maar Red Bull zou het bijvoorbeeld wel zien zitten om Honda te overreden met Alpha Tauri samen te blijven werken. De Japanners zouden op hun beurt echter begrijpelijkerwijs daar niet zo warm voor lopen. Zij willen natuurlijk de hoofdprijs en onze held Max Emilian in de auto.

Het wordt dus een mooie balanceeract die Red Bull de komende jaren zal moeten uitvoeren. Nu zitten ze nog goed en zijn er alleen maar goede keuzes. Maar voor dat je het weet, blaast zoiets op in je gezicht. Vraag dat maar aan Alpine…Waarvan akte.