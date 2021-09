Deze dikke BMW brengt sexy honingraatjes terug

Doe een beetje honing in je thee en laat je oogballen glijden over deze dikke BMW met honingraatjes van HRE.

Dankzij ons aller @willeme worden we op de redactie momenteel doodgegooid met tuningsideeën. Zo vindt onze geheel eigen versie van Jeremy Clarkson dat een E85 Z4 eigenlijk maar knaak rijdt, doch alles op te lossen is met een KW onderstel, BBS wielen, Brembo remmen en Eibach anti-rollbars. De tuningswoede gaat inmiddels zo ver, dat de beste man volgens niet bevestigde geruchten overweegt om ook Eibach anti-rollbars op zijn grasmaaier te installeren…

Nou zijn echte dino’s natuurlijk niet echt van de tuning. Alles moet immers lekker Orginal sein ja! Hooguit een klein beetje OEM+ kan nog, maar daar houdt het dan ook op. Dit setje epische velgen van HRE voor je dikke BMW M2, daar kan ook een verstokte purist als ondergetekende geen bezwaar tegen hebben.

Het betreft een setje HRE Vintage 501 wielen in Brushed Gold, met een gepolijste lip. De Vintage serie grijpt terug op de jaren ’70 en ’80 voor designinspiratie. Toen waren sportieve wielen doorgaans echter 15 of 16 inch. Tegenwoordig is bij deze uit drie delen bestaande units van HRE, 18 inch de kleinste maat. Als je een dikke SUV of een donk hebt, kan je doorspelen tot 24 inch grote karrenwielen.

Ik voel me bij het kijken in ieder geval thuis in medio jaren ’80, waar wij dino’s graag verpozen. Wil jij deze wielen ook op je M2 CS, of houd je het bij de (hieronder afgebeelde) M Performance units?