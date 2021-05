Hamilton: Stop met het voortrekken van Red Bull - Autoblog.nl

Als het aan Lewis Hamilton ligt, wordt Red Bull gewoon precies hetzelfde behandeld als alle andere teams.

Het zit Lewis Hamilton niet lekker. Hij heeft namelijk het gevoel dat de FIA een oneerlijk spelletje speelt. Zo zou volgens de 98-voudig Grand Prix-winnaar Red Bull worden voorgetrokken. En hebben we het niet alleen over de wel-of-niet flexibele achtervleugel van het team van Max. Nee, het gaat om veel meer.

Bandenwarmers

Want naast die vleugel, waar Red Bull volgens Lewis echt veel tijd mee wint, is er meer. Zo zei de regerend wereldkampioen tegen Sky Sports F1 ook nog dingen over de bandenwarmers. Alle teams moesten die tijdens de kwalificatie twee weken terug verplicht om de banden houden, maar Red Bull mocht ze er wel afhalen. Volgens Lewis wordt er met twee maten gemeten en dat moet stoppen. Hij denkt dat er meer druk op de FIA moet worden uitgeoefend om dit probleem aan te kaarten.

Lewis staat niet alleen

Want het team van McLaren heeft zich naast de Brit gevoegd. Ook zij vinden dat de FIA een veel te slappe houding aanneemt in dit soort gevallen. Vooral de tijd die teams krijgen om de voordeeltjes aan te passen steekt de renstal.

En dat klopt wel een beetje. Want stel nou dat teams (lees: Red Bull) echt voordeel halen uit een vleugel die te veel beweegt. Dan is het toch vreemd dat ze dat voordeel 6 races mogen benutten.

Het is vooral de race na die van Monaco, in Baku waar het om gaat. Daar zouden auto’s die een flexibele achtervleugel hebben tot wel 0,6 seconde voordeel halen op het rechte stuk.

Geen officieel protest

Ondanks dat McLaren er bovenop blijft zitten, komt er geen officieel protest. Wel hopen ze dat de FIA goed blijft kijken of een team zich echt wel aan de regels houdt. En bovendien hoopt McLaren dat de strijd dan in elk geval na Baku gewoon eerlijk is en dat iedereen zich aan de regels houdt.