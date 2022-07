Red Bull: “Titel Verstappen groter dan vier titels Vettel”

Zelfs onder favoriete zonen is de een meer favoriet dan de ander. Volgens Red Bull is het belachelijke succes van Verstappen groter dan dat van Vettel.

Red Bull Racing heeft er inmiddels 335 races opzitten als team in de koningsklasse van de autosport. De energieblikkengigant was al jaren actief als sponsor in de autosport, toen het de kans kreeg het fabrieksteam van Jaguar over te kopen. Al in 2004 reed Christian Klien als protegé van Red Bull in de Jaaaaaaag naast Mark Webber. In 2005 kwamen de Oostenrijkers dan in actie onder hun eigen naam en in de eigen kleuren.

Windeieren

Deze periode heeft eindbaas Mateschitz en de zijnen geen windeieren opgeleverd. Aanvankelijk was het doel ‘een race winnen’, een beetje zoals Hesketh dat ook gelukt was in 1975. Dat was ook zo’n team met een beetje een rauw randje, veel feest, maar stiekem ook goede prestaties. Nu wilde Hesketh liefst opereren zonder sponsors en was Red Bull de sponsor die eigenaar werd. Maar soit, we leven in een modernere wereld.

Panis en Herbert

Op het moment dat het doel gesteld werd, leek het nog een fata morgana. Jaguar stond af en toe wel eens op een podium als de toppers pech hadden, maar won ondanks een fors budget geen enkele race. Voorganger Stewart Grand Prix had dat wel gedaan met Johnny Herbert, maar dat was meer geluk dan wijsheid in een verregende Grand Prix op de Nürburgring. Een beetje zoals Ligier met Panis in 1996 de Grand Prix van Monaco won. Helemaal geluk kan je het niet noemen, maar organiseer de race nog tien keer en geen enkele keer is het resultaat hetzelfde.

Campeão

Bij Red Bull kwam belachelijk succes echter al vrij snel voor F1 begrippen. Waar teams als Renault en vaak werken met een plan om over vijf jaar kampioen te worden, lukte Red Bull dat daadwerkelijk binnen vier jaar. Het grote succes ging gepaard met de opkomst van Sebastian Vettel, die ook de eerste overwinning pakte voor een Red Bull team. Dat was echter niet eens het fabrieksteam, maar het zusterteam Toro Rosso, dat voortkwam uit Minardi en inmiddels ook in bezit van Red Bull was. Het hielp daarbij dat de STR3 stiekem een RB4 was met een Ferrari motor achterin. Die combo bleek ideaal op een nat Monza.

Belachelijk succes

Vettel schoof door naar ‘het grote team’ in 2009 en won vier races, terwijl teammaat Webber er ook nog twee pakte. Vanaf 2010 begon dan de echte zegereeks voor de Duitser. Vier opeenvolgende wereldtitels waren het eindresultaat, een belachelijk succes dus. En toch is Red Bull’s Helmut Marko trotser op wat hij en het team samen met onze held Max Verstappen bereikt hebben. Tegenover de Oostenrijkse kwaliteitspublicatie Der Kurier zegt Marko:

Hij [Max] is zeker ons grootste succesverhaal. Ondanks de vier titels van Vettel. Max is met zijn 24 jaar tenslotte nog erg jong, maar toch al buitengewoon ervaren. Helmut Marko, geniet geweldig van Verstappen

Waarvan akte. Marko is dus trots op zijn geadopteerde race-zoon. Ben jij het met hem eens, of zie je het voor je dat Verstappen uiteindelijk minder succes zal behalen dan Vettel? Laat het weten, in de comments!