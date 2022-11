Koop deze vergeten versie van de Aventador op Marktplaats

Van deze Aventador is er maar één geleverd in Nederland en die kan nu van jou zijn.

Van de Aventador zijn aardig wat versies verschenen, maar nu weten we zeker dat er geen nieuwe meer bij komen. De állerlaatste Aventador is dit jaar namelijk van de band gerold. We kunnen nu dus definitief op een rijtje zetten welke versies er allemaal geweest zijn. Dat waren in chronologische volgorde: de Aventador LP700-4, de Aventador LP750-4 SV, de Aventador LP770-4 SVJ en tot slot de Aventador LP780-4 Ultimae.

50-jarig bestaan

Eigenlijk valt het aantal versies nog best mee. Toch ontbreekt er nog een versie in dit rijtje: de LP720-4 50º Anniversario. Dit was één van de eerste variaties op het thema Aventador. Deze gelimiteerde uitvoering werd uitgebracht in 2013 ter ere van het 50-jarig bestaan van Lamborghini.

Moeite

Veel automerken vieren een jubileum met een bijzonder lakje en anders gekleurde stiksels, maar Lamborghini deed iets meer moeite. De 50º Anniversario heeft daadwerkelijk meer vermogen en andere bumpers.

720 pk

Met een vermogen van 720 pk zit de 50º Anniversario tussen de 700 pk sterke standaard Aventador en de 750 pk sterke SV in. De SV was alleen nog niet uit op dat moment, dus de Anniversario was destijds de snelste versie.

Gulden middenweg

De 50º Anniversario heeft geen enorme achtervleugel, maar wel agressieve voor- en achterbumpers, die uniek zijn voor deze variant. Daarmee is het misschien wel de gulden middenweg qua looks: lekker bruut maar niet te druk.

Exclusief

De LP720-4 is ook een stuk exclusiever dan alle versies die we in de inleiding noemden. Hiervan zijn er in totaal maar 200 gemaakt, waarvan 100 uitgevoerd als Coupé en 100 als Roadster.

Marktplaats

Van deze auto’s is er maar één naar Nederland gekomen en die staat nu op Marktplaats. De auto staat sinds 2014 op Nederland kenteken, maar er is in de afgelopen 8 jaar maar weinig mee gereden. De teller staat namelijk nog maar op 3.981 km.

Deze kilometerstand en de zeldzaamheid zorgen ervoor dat de prijs niet mals is. Er wordt op Marktplaats maar liefst €695.740 gevraagd voor deze Aventador.