“Red Bull in 2023 met flinke handicap”

Krijgt Verstappen nu niet meer de snelste auto van het veld? Red Bull begint met een handicap, aldus Horner.

Formule 1 is eigenlijk een vrij eenvoudige sport. Als je de snelste auto hebt, maak je kans om te winnen. Win je vaak genoeg, ben je kampioen. Maar ja, net zoals met andere sporten zijn er voldoende factoren waardoor dat niet altijd het geval is. Ondanks dat Red Bull voorlopig als beste uit de verf gekomen is in 2022 (het eerste jaar dat het nieuwe reglement in gegaan is), zijn ze zeker niet de favoriet voor dit jaar.

Althans, ze zijn niet automatisch de favoriet. Ferrari zat er namelijk qua pure snelheid erg dichtbij. Sterker nog, tijdens sommige weken waren de scharlaken rode bolides uit Maranello sneller dan matblauwe zeepkisten uit Milton Keynes (de Red Bulls dus).

Flinke handicap Red Bull

En we zeggen expres zeepkisten, want het ziet er niet allemaal best uit voor het komende seizoen. Althans, als we Christian Horner mogen geloven. Het Britse Autosport legde hem de vraag voor in hoeverre de ATR (aerodynamic testing restrictions) Red Bull parten gaan spelen.

We doen het beste met wat we hebben. Het team heeft zich moeten aanpassen aan de handicap die we hebben. Daarbij hebben ze fantastisch werk geleverd. Is het genoeg? We zullen het over een paar weken ontdekken als uitgangspunt. Het is zeker een aanzienlijke handicap, die we het grootste deel van het jaar met ons meedragen. Maar ik denk dat het team het duidelijk heeft geaccepteerd. We hebben geprobeerd ons aan te passen om ervoor te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk zijn. We zullen zien of we genoeg gedaan hebben op het moment dat de RB19 de baan op rijdt. Christian Horner, zet de champagne alvast koud.

Overdrijven?

Nu moet je je altijd afvragen, in hoeverre het correct is. Niet dat we zeggen dat Christian aan het jokken is, verre van dat. De teams willen elkaar enkel zand in de ogen strooien en elkaar niets wijzer maken. Hoe zwaar de handicap voor Red Bull is, zal de tijd moeten uitwijzen. Het is onmogelijk te meten.

Daarbij heeft Red Bull een kampioenschap binnengehaald middels een budgetcap-overschrijding. Als de straf te licht blijkt te zijn, zullen de teams moord en brand roepen. Dus wellicht dat ze eventjes – a la Mercedes – op de handrem zullen rijden. De voorsprong op de rest in Abu Dhabi was enorm. Dat is voor de andere teams lastig inhalen.

Wat denk jij? Gaat Red Bull veel last krijgen van de restricties? Of zit Horner in een slachtofferrol (zoals elke teambaas zou doen?). Laat het weten in de comments!