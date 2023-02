Met deze BR75 camper heb je geen toiletrolschaamte

Toiletrolschaamte is iets dat ons allen bezighoudt. Deze BR75 helpt je erbij.

Het grootste nadeel van kamperen is natuurlijk het lopen met de toiletrol. Dat weet jij, dat weet ik. Je stapt uit je vouwwagen, tent, camper, caravan of andersoortige tijdelijke verblijfplaats. Je wordt wakker en het eerste dat je moet doen is natuurlijk naar het toilet omdat je die dag daarvoor veel te veel kaasfondue hebt gegeten.

Dus soms red je het met een rol niet en moet je met anderhalve rol over de camping lopen. Een echte walk of shame. De terugweg is misschien nog wel erger: dan kunnen de andere wachtenden zien hoeveel er van de rol af is gegaan.

Geen last

Enfin, daar heb je met deze BR75 off-grid camper geen last van. Daarmee kun je de Nummer Twee gewoon in de wildernis doen. Het idee van de BR75 off-grid camper is dat je namelijk overal kunt rijden en verblijven waar je maar wil. In tegenstelling tot een Fiat Ducato met 150 kubieke meters aan lucht tussen de polyester panelen, kun je met de BR75 echt ergens terecht komen.

De BR75 is een product van Direct Cars. Het idee is simpel, dus de uitwerking is het meest belangrijk. Bij Direct Cars nemen ze een Toyota GR Hilux bij de kladden, gewoon een sportief uitgedoste bedrijfswagen. Wel de dubbel-cabine versie, zodat de kinderen op de achterbank meekunnen. Vervolgens is er een grote opbouw die tot boven op het dak loopt.

Daar zitten uiteraard de slaapplaatsen verstopt. Er is slaapplaats voor twee volwassenen en twee kinderen. Zoals je ziet is er een flinke overhang achter en kan het dak verhoogd worden. Leuk detail is dat je de camper kunt betreden via de cabine van de auto!

Afwerking BR75 offroad camper

Wat opvalt is de afwerking (afgaande van wat we op de foto’s kunen zien, uiteraard). Het ziet er niet naar uit dat er veel bespaard is. Alles is namelijk aanwezig. Er is zelfs een nieuwe airco-unit aanwezig! Er zijn extra grote accu’s aan boord om te zorgen dat alle elektrische voorzieningen blijven draaien. Middels zonnepanelen kunnen deze ook iets bijgeladen worden. Gaaf detail, je kan zelfs een aanhanger erbij bestellen voor extra bagageruimte!

Je kan de BR75 kopen in verschillende gedaantes. De opbouw is min of meer hetzelfde, het verschil zit ‘m in de auto eronder. Dus je kan een basis Hilux kiezen, dan ben je zo’n 85 mille kwijt, of voor deze stoere GR Hilux met dikke banden en extra rijhoogte. Dan kun je echt overal overnachten waar je wil en zal niemand je naar buiten zien lopen met een rol toiletpapier.

Via: CarScoops

