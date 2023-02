Dit zijn de ALLERLAATSTE Lambo’s met V12

Je, de allerlaatste Lambo’s met V12 zijn eindelijk hier. Maar waar hebben we dat eerder gehoord?

Nu we allemaal in 2030-2035 elektrisch moeten rijden (de verbrandingsmotor is dan grotendeels verbannen uit Europa), zijn we nu op het moment aangekomen om afscheid te nemen. Afscheid van dikke motoren, atmosferische motoren, motoren met veel vermogen, motoren met veel cilinders en motoren zonder elektrische ondersteuning. Of in het geval van Lamborghini: alle vijf bovengenoemde punten.

De atmosferische V12 moet er een keertje uit en het moment is aangebroken. De Aventador was de laatste serie-Lambo met V12. Op basis daarvan was er een speciaaltje in de vorm van de Lamborghini Ultimae. Dat zou dan écht de laatste zijn. Maar wat blijkt, er komen NOG twee modellen. Dat zijn de allerlaatste Lambo’s met V12. Waarschijnlijk.

Laatste Lambo met V12

Er zijn er twee, zoals gezegd. We beginnen met de Lamborghini Invencible. Of die naam afkomstig is van de parfum-afdeling van Lamborghini (Tonino Lamborghini), is niet 100% zeker. Er is namelijk een Lamborghini-luchtje dat zo heet. De geur past uitstekend bij een mannelijk persoon die al iets te lang vrijgezel is en niet blij met die situatie.

In de Lamborghini Invencible-automobiel zul je niet lang vrijgezel blijven, want het ding is extreem opvallend en overduidelijk heel erg duur, alhoewel we nog geen prijs hebben mogen ontvangen van Lamborghini.

De kleur is Rosso Efesto. In het interieur zijn er twee opvallende dingen. Ten eerste: er is geen infotainmentsysteem! Terecht, dat is toch in no-time verouderd. Daarnaast is die motor het beste entertainment wat je maar kan hebben. Nog een opvallend dingetje: de ventilatieroosters komen uit de 3D-printer.

Er is ook een open versie!

Dan is er ook de Lamborghini Authentica. Dat is de cabrio-versie ervan. Ook deze lijkt getekend te zijn door de mensen die de supercars in GTA 5 hebben ontworpen. Spectaculair: ja. Opvallend: Ja. Echt mooi? Mwah.

Die overbewerkte persfoto’s die fabrikanten tegenwoordig gebruiken helpen ook niet echt mee. De Authentica is grijs van kleur (Grigio Titans) en is ook lekker puristisch uitgevoerd. Dus geen navigatiesysteem voor deze grijze rakker.

Dan de motor. Want daar gaat het tenminste om! Onder de kap ligt een 6.5 liter V12. Deze produceert 780 pk en 720 Nm. De transmissie is een sequentieel te bedienen transmissie met zeven voorwaartse versnellingen. Uiteraard zijn beide voorzien van vierwielaandrijving. Prestatiecijfers zijn er niet, maar dit zal prima van zijn plek komen.

Over de prijs hebben we geen flauw idee. Reken maar op een exorbitant bedrag. Lamborghini gaat maar één Authentica en één Invincible bouwen. Daarna is het écht afgelopen met de pret. Waarschijnlijk.

