BREEK: streep door samenwerking Porsche en Red Bull

Een onverwachte twist in de Red Bull en Porsche soap. De samenwerking gaat niet door!

Het leek zo mooi. Porsche zou naar de Formule 1 komen middels een partnerschap met Red Bull GmbH. De gesprekken waren al in een vergevorderd stadium en iedereen ging er eigenlijk wel vanuit dat het groene licht was gegeven. De eerste scheurtjes waren afgelopen week al zichtbaar, toen duidelijk werd dat Porsche geen aandeelhouder van Red Bull Racing zou worden.

Nou, niet dus. Er is een dikke streep gezet door het partnerschap tussen Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG en Red Bull GmbH. De twee bedrijven hebben niet tot een vruchtbare overeenkomst kunnen komen.

Doelstelling van het partnerschap was dat beide bedrijven de boel eerlijk verdeelden. Het Duitse autobedrijf zou niet alleen een samenwerking willen met Red Bull met betrekking tot de motoren, maar ook met het team zelf. Blijkbaar lag daar een kink in de kabel en beide partijen kwamen er samen niet uit.

Er is ongetwijfeld van alles geprobeerd om de samenwerking wel uit de grond te krijgen. Maar wat niet werkt, werkt niet. Porsche en Red Bull konden het niet eens met elkaar worden en de samenwerking gaat er dan ook niet komen.

Of Porsche zomaar het Formule 1 avontuur gaat opgeven is nog maar de vraag. Het merk zegt de situatie de monitoren en wellicht komt er nog een aap uit de mouw. De beoogde samenwerking tussen Porsche en de energiedrankjesfabrikant is in elk geval kapotstuk.