Red Bull is het gepruts van Toro Rosso beu

Het wordt tijd dat de kweekvijver orde op zaken stelt.

De Toro Rosso is bij lange na niet de snelste auto van het veld, maar daarmee is de junior renstal van Red Bull nog geen achterhoedeteam. Toch lukt het dit jaar niet om echt fraaie resultaten neer te zetten. Het lijkt erop dat dat vooral te maken heeft met coureurs Sainz en Kvyat, die elkaar op en naast de baan regelmatig in de haren vliegen.

Helmut Marko is het dan ook een beetje beu. Red Bull investeerde een hoop geld in Toro Rosso en in de basis hebben ze een aardige auto tot hun beschikking. Toch wil het niet lukken om consequent punten binnen te harken. Volgens Marko ligt dat aan fouten van zowel het team als de coureurs.

Is Red Bull dan van plan om de boel te verkopen? Dat ook weer niet, aldus Marko. Dit zou niet het juiste moment zijn omdat Liberty Media van plan is om de opbrengsten van de F1 eerlijker te verdelen. Dat zou betekenen dat ook renstallen als Toro Rosso een grotere punt van de geldtaart krijgen. Het is dus even afwachten hoe die nieuwe deal tussen F1 en teams handen en voeten gaat krijgen.

Wellicht is het een goed idee om Carlos Sainz te lozen, maar Red Bull heeft een hoop in de Spanjaard geïnvesteerd en laat hem dus ook niet zomaar vertrekken. Bovendien zitten er vooralsnog geen ruwe diamanten in het ontwikkeltraject van Red Bull, op Pierre Gasly na. Hij wordt dan ook getipt voor een plaatsje bij Toro Rosso in 2018. Over Leclerc en Lando Norris is Marko nog niet heel erg content. (via: grandprix.com)