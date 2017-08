French Toast: Daniil Kvyat doet zijn werk prima

Alleen zijn starts zou hij enigszins kunnen verbeteren.

Je zou het wellicht niet verwachten maar Toro Rosso-honcho Franz Tost is erg te spreken over zijn coureur Daniil Kvyat. Kvyat scoorde dit jaar tot op heden nog maar vier puntjes, terwijl de teller bij teamgenoot Sainz al op 35 staat. Daarnaast raakte de jonge Rus in opspraak tijdens de recente GP’s van Oostenrijk, Engeland en Hongarije. In al deze races was hij bij incidenten betrokken waarvoor hij door de FIA beloond werd met strafpunten op zijn licentie.

Qua strafpunten voert Kvyat nu het veld aan met 10 stuks. Scoort hij er nog twee vóór de Grand Prix van Amerika in oktober (daarvoor worden nog vijf races verreden), dan moet hij een race uitzitten. Dat kan weleens een pijnlijke aangelegenheid worden voor de man die vorig jaar zijn plaats bij Red Bull Racing moest afstaan aan Verstappen. In zijn plaats zou namelijk waarschijnlijk Pierre Gasly racen en wie weet wat er gebeurt als de Fransman zich goed van die taak weet te kwijten.

Velen vinden dan ook dat Daniil ‘The Torpedo’ Kvyat moet gaan vissen. En ik moet zeggen: ik heb ‘m inmiddels ook uit mijn eigen F1-team getrapt. Ooit deed ‘Dani’ mooie dingen in de GP3 en versloeg hij op punten Daniel Ricciardo, maar dat kan je je nu haast niet meer voorstellen.

Het goede nieuws is dat teambaas Tost wel nog steeds vertrouwen in zijn coureur heeft. En dat is weleens anders geweest, want de Oostenrijker was in het verleden niet bepaald weg van mannen als Scott Speed en Vitantonio Liuzzi die hij door Red Bull ‘in de maag gesplitst’ kreeg. Met Scott Speed kwam het zelfs ooit tot slaande ruzie, zo gaat het gerucht. French vertelt aan Autosport:

“Daniil is doing a good job, apart from sometimes after the start when he is too impatient, or when he risks too much. If you look to his speed during the race, if he is just running by himself, his lap times are very, very competitive and very good.”

Een opsteker dus voor de Rus. Wel moet hij zijn emoties wat beter onder controle krijgen, volgens Tost:

“He wants to be successful, he wants to overtake people where maybe there is no possibility to overtake, and there he must become more disciplined. Whether it’s frustration or whatever, being in the car, especially at the start, you have to have your emotions under your control, because if you start becoming emotional, you make mistakes, and then you crash.”

Naast het rijden van consistente rondjes, werkt Kvyat kennelijk ook goed samen met zijn engineers:

“The rest is OK because he’s giving good technical feedback, he’s showing good speed and, driving by himself, he’s doing a good job.”

Allemaal goed en wel, maar tijdens F1 races rijd je nou eenmaal niet in je uppie over het circuit, daar zijn (waren) testcoureurs voor. We zijn dan ook benieuwd wat Red Bull verder gaat doen met het geval Kvyat. Helmut Marko staat niet bepaald bekend als een geduldig man, maar aan de andere kant heeft de blikjesfabrikant los van de eerder genoemde Gasly nog steeds geen duidelijke alternatieven klaarstaan. In het nadeel van de Fransman spreekt dat hij eigenlijk al is overgeslagen voor dit jaar én niet briljant gaat in de Super Formula.