Red Bull wil van Carlos Sainz af

Of is het eigenlijk andersom?

Het rommelt al een poosje tussen Carlos Sainz en de mannen van Red Bull/Toro Rosso. De Spanjaard zou nog steeds niet kunnen verkroppen dat niet hij maar Max Verstappen in 2016 werd gepromoveerd naar het grote Red Bull-team en sindsdien lobbyt Sainz openlijk voor een vertrek bij Toro Rosso.

Red Bull zit in elk geval voor komend seizoen al vast aan Verstappen en Ricciardo (of andersom) en een overstap naar het grote team zit er op korte termijn niet in voor Sainz, die dit seizoen vooral in negatieve zin opvalt. Zo roste hij in Bahrein nog Lance Stroll van de baan en elimineerde hij zichzelf op een rare manier in Azerbeidzjan, om vervolgens de schuld te geven aan teamgenoot Kvyat.

Daar komt bij dat Sainz in Canada de veroorzaker was van een flinke klapper in de eerste ronde. De man rijdt nogal gefrustreerd in de rondte en het lijkt erop dat Toro Rosso er klaar mee is. Het team zou namelijk onderhandelen met Renault over een afkoopsom voor het contract van de Spanjaard. Het gerucht gaat dat Red Bull een bedrag van 8 miljoen euro wil hebben om hun coureur te laten gaan.

Sainz zou vertrekken naar het fabrieksteam van Renault waar Jolyon Palmer buiten wordt gezet. Het stoeltje van Carlos bij Toro Rosso wordt overgenomen door Pierre Gasly. Een en ander zou tijdens de Grand Prix van Hongarije al worden doorgevoerd, aldus Auto Bild. Dit is wat Dietrich Mateschitz (de grote baas van Red Bull) erover te zeggen had: