Deze Citroën DS3 kost 63.000 euro

Je begrijpt dat dit niet zomaar een boodschappenkarretje is.

Bij de dealer kon je de Citroën DS3 kopen met vermogens tot 165 pk. In dat geval was je ongeveer 30.000 euro kwijt. De vraag waarom dit tweedehandsje ruim twee keer zo duur is lijkt dan ook gerechtvaardigd, maar het gaat om een heuse rallyauto!

Dit bommetje combineert een vermogen van 209 pk met een gewicht van 1.082 kg. De standaardsprint zit erop in 4 tellen. De topsnelheid is met 203 km/u wat minder indrukwekkend, wat ongetwijfeld het gevolg is van korte versnellingsbakverhoudingen.

De auto is opgebouwd om te voldoen aan het R3T-reglement. Daarom is de DS3 geschikt voor deelname aan het Junior WRC. Dat betekent dus ook geen AWD maar FWD. De ‘bak is trouwens wel een semi-automaat met zes versnellingen. Overigens is een DS3 in WRC-spec wel een stuk sneller. Die auto’s hebben immers wel AWD en ongeveer 300 pk tot hun beschikking.

Wie zelf een rallycarrière ambieert of toevallig een flinke lap grond tot z’n beschikking heeft checkt de advertentie hier. Wel even 63 rooitjes meebrengen.