Red Bull: “Kvyat niet naar Red Bull Racing in 2020”

Goed nieuws en slecht nieuws voor de Torpedo.

We kruipen langzaam maar zeker richting het eind van het F1 seizoen. Dat betekent dat zoals te doen gebruikelijk de meeste plekjes op de grid alweer ingevuld zijn. Na de bevestiging dat Grosjean gewoon weer bij Haas F1 blijft zijn/waren de vraagtekens nog het tweede zitje bij Alfa, het tweede zitje bij Williams, de twee zitjes bij Toro Rosso en het zitje naast Max bij Red Bull Racing. Tenzij er gekke dingen gebeuren is de race om die laatste drie zitjes geen open wedstrijd, maar worden ze ingevuld door de huidige rijders van de respectievelijke teams, te weten Albon, Gasly en Kvyat. Het is alleen nog even de vraag wie precies welk zitje mag hebben.

Eerder vandaag kwam er nog de nodige hete speculaas rondom dit thema opborrelen. Kvyat zou nog steeds hopen op het zitje, maar Albon zou er volgens Helmut Marko voor op ‘pole position’ staan. Inmiddels heeft de ondoorgrondelijke Marko er nog wat meer over gezegd voor de camera’s van Sky Sports F1, waardoor we nu wat meer weten. Tenminste, voor zover we de woorden van Der Helmut nog serieus kunnen en willen nemen.

Voor wat het waard is: Helmut heeft laten optekenen dat Kvyat voor volgend jaar in principe bevestigd is bij Toro Rosso. Dat is goed nieuws voor de Rus, want hij mag zijn zitje dit keer voorlopig dus houden. Aan de andere kant is het ook slecht nieuws voor Daniil, want de promotie naar Red Bull waar hij de laatste tijd opzichtig naar hengelde kan hij op zijn buik schrijven. Op zich raar, daar hij de meeste ervaring heeft en ook een redelijk aantal punten gescoord heeft dit jaar, met als hoogtepunt natuurlijk het podium in Duitsland.

In plaats van een driestrijd wordt het gevecht om de zetel naast Max dus klaarblijkelijk een shoot out tussen Albon en Gasly. Op basis van de laatste twee races zullen velen denken dat dit een appeltje-eitje wordt voor Albon, maar vergeet niet dat Spa en Monza voor Max zijn slechtste races van het seizoen waren. Albon ontsnapte daardoor aan het harde vergelijk met de Nederlander, dat eigenlijk geen enkele coureur goed zou doen. Vandaag in de kwalificatie gaf AA23 zes tienden toe op MV33, wat schrikbarend vergelijkbaar is met wat Gasly doorgaans presteerde.

Diezelfde Gasly was op zijn beurt overigens voor de tweede keer in drie races sneller dan Kvyat in de kwalificatie. Ook in dat opzicht is er niet per se een groot verschil met Albon aan te wijzen. Het roept allemaal de vraag op wat Red Bull nou wil met het tweede zitje. Want ook voor Albon en Gasly zelf is het eigenlijk een rare situatie: de winnaar van de tweestrijd krijgt de kans om zijn F1 carrière vermorzeld te zien worden door Max. Je moet er maar zin in hebben…