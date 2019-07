Red Bull gooit koud water op Kvyat en Albon

Na de regenrace van gisteren nog een frisse verkoeling voor de twee Toro Rosso coureurs in deze hete zomer.

De F1 race van gisteren in Duitsland was extreem in alle opzichten. Met minder dan twintig rondjes te gaan reed Stroll aan de leiding. Uiteindelijke winnaar Max Verstappen maakte vijf pitstops en spinde op weg naar de victorie. Dat zegt eigenlijk wel voldoende, maar mocht je het allemaal gemist hebben kan je altijd nog even ons verslag of de recap lezen.

Extreme races zoals deze kennen grote winnaars, maar ook ontzettende losers. De grootste loser van allen was, zo is onze inschatting, Pierre Gasly. Op een dag dat het podium eigenlijk voor het oprapen lag en zijn teamgenoot won, had Pierre de snelheid niet en crashte hij uiteindelijk uit de race. Tot overmaat van ramp werden de coureurs van zusterteam Toro Rosso, die geacht worden op pole position te staan om Pierre te vervangen, derde respectievelijk zesde. Ouch.

En dus zijn de ogen nu gericht op Helmut Marko. De Oostenrijker kon met trots naar het podium kijken, want alle coureurs die daar stonden werden door hem naar de F1 begeleid. Ze waren ook alledrie betrokken bij de saga die Verstappen uiteindelijk ten koste van Kvyat naar Red Bull Racing bracht. En dus werd er na de race gegrapt en gegrolt over Marko. Daniil liet bijvoorbeeld blijken dat Helmut en hij ook voor zijn F1 tijd al een ‘gecompliceerde relatie’ hadden. Na een regentest in de Formule BMW waar Kvyat niet al te rap was, belde Helmut hem volgens de overlevering de volgende ochtend om zeven uur op. Der Helmut zei volgens Kvyat alleen maar ‘je bent nutteloos in de regen’ en hing na die peptalk meteen de telefoon op. Hilarisch.

Het is precies deze historie in combinatie met de hardheid en grilligheid waar Marko om bekend staat, die maakt dat het na de race bijna een inkoppertje leek dat Gasly zijn stoeltje binnenkort verliest. Maar de grilligheid kan natuurlijk ook de andere richting inschieten en dat lijkt nu te gebeuren. Toen alles gezegd en gedaan was liet Marko namelijk optekenen:

We have the teams that we have and we will finish the season that way.

Waarv…euhm…Geloof jij Helmut, of denk je dat hij net zo makkelijk weer van gedachten kan veranderen? Laat het weten in de comments.