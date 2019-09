Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Singapore 2019 [updated]

Wie ontpopt zich tot de snelste nachtuil in Singapore?

Na twee races die op het lijf van Ferrari geschreven waren, zijn dit weekend de Silberpfeile en de Red Bulls weer favoriet voor de zege. Circuits waar veel downforce gevraagd zijn smaken de SF90 van de Scuderia namelijk niet zo, hoewel Ferrari er natuurlijk alles aan probeert te doen om dit haar kleine spruit aan te leren. Gisteren in de vrije trainingen leek het er echter nog niet op dat de Italianen geslaagd zijn in deze opzet. VT1 werd een prooi voor Verstappen, terwijl Hamilton de snelste was in VT2. De twee waren overigens een klasse apart, want hun teamgenoten kwamen niet eens een beetje in de buurt.

Vanochtend in de derde vrije training zagen we een geheel ander beeld. Ferrari was opeens wel snel en Red Bull helemaal niet. Tevens was Albon wat rapper dan Verstappen. Maar ja, hoe representatief is dat allemaal? Dat gaan we zien in de kwalificatie!

Q1

Racing Point heeft de waggol van Perez, die in VT3 de muur aantikte, zo te zien weer gemaakt voor de kwalificatie. Dat is goed nieuws, want iedereen kan dus een poging doen om in ieder geval Q2 te halen. Op deze baan is het geen groot wachtspelletje aan het begin van Q1 zoals we vaak zien op andere banen, want op een stratencircuit is een foutje snel gemaakt en een gele of rode vlag snel gezwaaid. Je wil niet die coureur zijn die dan nog net een rondje nodig heeft. Dus zoekt bijna iedereen meteen het circuit op. Alleen de Renaults lassen nog even een korte Franse pauze in.

Mercedes kiest ervoor om Q1 te doen op de mediumbanden. Ferrari en Red Bull durven dat kennelijk niet aan, of zien het voordeel er niet van. In de race zal naar verwachting iedereen voor de eenstopper gaan, dus de prikkel om extra sets nieuwe zachte banden te sparen is er eigenlijk niet. Aan het eind van de sessie gaan de Mercs dan ook alsnog naar buiten op zacht rubber, al is het maar om vast even te oefenen voor Q3. Ook Ferrari, dat al de plekken een en twee inneemt in deze sessie, gaat nog een keer los op softs. Bottas is uiteindelijk de snelste van het stel in Q1.

Aan de staart van het veld wordt echter de strijd gestreden waar Q1 in eerste instantie om draait. Wie worden de afvallers? Het komt aan op de laatste rondjes, want de baan verbetert zich op het oog met de seconde. Raikkonen, Giovinazzi en Magnussen beuken zich uit de knock out zone, Kvyat is de man op de schopstoel. Opvallend, want Gasly staat negende. Perez is de laatste die zijn snelle rondje af kan maken. De Mexicaan doet uiteindelijk voldoende voor een plekje in Q2. Kvyat mist de cut en wordt vergezeld door Stroll, Grosjean, Russell en Kubica in het lijstje met afvallers.

De afvallers: Kvyat, Stroll, Grosjean, Russell, Kubica

Q2

Mercedes staat bij het aanvangen van Q2 alweer in slagvolgorde bij het stoplicht te wachten om meteen maar een snel rondje op de klokken te zetten. Beide coureurs rijden een 1:37.weinig. Leclerc is echter de eerste die de 1:37-barrière kraakt met een 1:36.9. Is de kwalificatie pace van de Ferrari dan toch echt? Vettel komt net achter de Mercs terecht, terwijl Verstappen zich ertussenin plaatst. De Ferrari’s zijn dus het brood, de Mercs de sla en Verstappen de hamburger. Om nom nom. Raikkonen heeft een probleempje want hij heeft naar eigen zeggen vrij hard de muur geraakt.

Na de eerste runs lassen de coureurs een Q3esque pauze in voor run twee. Iedereen moet daarna dus weer op hetzelfde moment de baan op, wat het gebruikelijke getouwtrek oplevert voor track position. Vettel gaat kortstondig naar de eerste tijd en ook Hamilton knakt nu de grens van 1:37. Leclerc is aan het eind van de rit echter toch weer de eerste man, door net wat sneller te gaan dan Vettel. De Ferrari’s op één en twee, wie had dat gedacht?

Aan de andere kant van de top tien doen McLaren en Renault goede zaken. Beide teams zien hun twee respectievelijke coureurs terug in Q3. Lando Norris is in Q1 en in Q2 zelfs sneller dan Albon. Perez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen en Magnussen houden het voor gezien.

De afvallers: Perez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen, Magnussen

Q3

In Q3 zijn het niet de Mercs maar de Ferrari’s die als eerste de baan opzoeken. Of nou ja, dat klopt eigenlijk niet, want helemaal vooraan rijdt een McLaren. Vettel heeft echter geen zin in moeilijk doen om de juiste opwarmronde te krijgen en gaat de Macca voorbij zodat hij voor zich een geheel lege baan heeft. De viervoudig winnaar van de Grand Prix in Singapore zet vol in op zijn eigen kracht en zet een 1:36.4 neer, de snelste tijd tot nu toe dit weekend.

Bottas zit in zijn opwarmronde vast in het verkeer en geeft een seconde toe op de tijd van Vettel. Op zich nog geen enorme verrassing, maar als Hamilton een vergelijkbare tijd rijdt als Bottas wordt de sensatie al groter. Leclerc komt wel in de buurt van Vettel, maar geeft toch drie tienden toe. Verstappen ritst in op de derde positie, achter team rood maar voor team zilver. Großartig. Snoert VET hier dan al zijn criticasters de mond?

Terwijl Ferrari en Red Bull al snel weer de baan opzoeken blijft Mercedes in de pitbox staan. Krabben ze zich achter hun oren, gokken ze op het voordeel van het laatste moment? We gaan het zien. Vettel is wederom de eerste van de toppers op de baan. Als hij zijn auto plat rijdt heeft hij de pole. Maar dat doet de Germaan niet. Hij maakt zijn ronde zelfs niet af en rijdt de pits in. Dat geeft Leclerc de kans om toch weer de pole te bietsen van zijn ervaren teammaat en de Monegask pakt die kans. Hij gaat nogmaals twee tienden sneller dan Vettel.

Daarmee lijkt het verhaal voorbij, maar op onverklaarbare wijze is Hamilton in zijn tweede run wél snel onderweg. Het spant erom, maar LH44 komt dit keer net wat tekort. Hij gaat naar de tweede plek, nipt voor Vettel. Verstappen staat naast Vettel op de tweede rij, voor Bottas en Albon. De Britse Thai geeft in de eerste echte kwalificatiestrijd met VER zes tienden toe op de Nederlander, zoals echte kenners natuurlijk al zagen aankomen. Sainz is zevende, voor de twee Renaults van Ricciardo en Hulkenberg. Voor Norris is er waarschijnlijk wat misgegaan. Na zijn puike Q1 en Q2 komt hij in Q3 niet verder dan P10.

UPDATE: Ricciardo is gediskwalificeerd omdat hij in Q1 teveel power uit zijn MGU-K getrokken heeft. Hij mag de race wel starten, maar van achterop de grid of vanuit de pitstraat.

De volledige uitslag

1. Leclerc – Ferrari

2. Hamilton – Mercedes

3. Vettel – Ferrari

4. VERSTAPPEN – Red Bull

5. Bottas – Mercedes

6. Albon – Red Bull

7. Sainz – McLaren

8. Ricciardo – Renault (dikke DQ, iedereen schuift een plekje op)

9. Hulkenberg – Renault

10. Norris – McLaren

11. Perez – Racing Point

12. Giovinazzi – Alfa Romeo

13. Gasly – Toro Rosso

14. Raikkonen – Alfa Romeo

15. Magnussen – Haas F1

16. Kvyat – Toro Rosso

17. Stroll – Racing Point

18. Grosjean – Haas F1

19. Russell – Williams

20. Kubica – Williams