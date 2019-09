Kvyat niet onder de indruk van inhaalrace Albon

Gezien zijn positie een logische uitspraak?

Het was wel een kleine verrassing voor sommigen, dat Alexander Albon werd gekozen om te ruilen met de matig presterende Pierre Gasly bij het team van Red Bull. Voor velen was de keuze voor Daniil Kvyat te kiezen beter te begrijpen. De Rus heeft immers meer ervaring, toont zowaar progressie en heeft als enige ‘niet Top 3-team coureur’ het podium gehaald. Maar het was zijn jongere teamgenoot Alexander Albon die wél de overstap mocht maken.

Daar kunnen overigens twee redenen voor zijn. De eerste is simpel: zo kan Red Bull zien wie van de drie het beste volgend jaar naast Verstappen kan rijden. Gasly is sowieso te licht bevonden, Kvyat zou het prima kunnen en bij Albon wist men het nog niet zeker. De tweede reden is eveneens vrij simpel, er gaan geruchten dat Kvyat contractueel niet mag rijden voor Red Bull. De kersverse vader reed vorig jaar als testcoureur voor Ferrari en het team uit Maranello zou hebben vastgelegd hebben dat Kvyat niet gebruikt mocht worden om het Leclerc en Vettel lastig te maken.

Albon heeft het de Ferrari’s ook niet lastig gemaakt, maar de Britse Thai werd door velen geprezen vanwege zijn indrukwekkende inhaalrace op Spa. Kvyat ziet dat echter heel erg anders:

Ik snap niet dat jullie het zo’n goede start vinden. Hij spendeerde 36 ronden lang achter mij, terwijl hij in een Red Bull zit. En hij starte ook nog eens voor mij. Misschien doet hij het beter in de toekomst.

Normaal gesproken is Kvyat hier vrij stoïcijns over. Naar eigen zeggen maakt het hem niet uit wat zijn (ex-)teamgenoot doet.

Normaal gesproken maakt het mij niet uit wat Albon doet. Maar op Spa waren we constant bij elkaar aan het racen. Als hij in een Toro Rosso zat, dan had Albon inderdaad een toprace gereden. Maar Albon zat in een Red Bull achter mij.

Er werd gevraagd of Albon het beter had moeten doen, waarop Kvyat antwoord: