Red Bull lijft Montoya in voor junior programma

Veertig is het nieuwe dertig, maar is Montoya niet wat te oud om als Red Bull junior te gelden?

De racewereld wordt steeds groter, maar is nog altijd een tikje klein. Deels heeft dat te maken dat je nou eenmaal ‘racefamilies’ hebt, zoals je ook ‘basketbalfamilies’ en ‘voetbalfamilies’. Daarnaast zijn de kosten om te gaan racen nog altijd vrij fors. Niet iedereen kan het zomaar doen, zeker niet op jonge leeftijd.

Zo kan het gebeuren dat je vaak bekende familienamen tegenkomt. Verstappen bijvoorbeeld, of Sainz, Magnussen en Schumacher. En nu kunnen we weer een naam toevoegen aan het rijtje, namelijk die van Sebastian Montoya. De jonge Colombiaan is namelijk opgenomen in het juniorprogramma van Red Bull.

Sebastian is inderdaad, zoals je al aanvoelt, de zoon van Juan ‘One’ Pablo Montoya. Deze zevenvoudig Grand Prix winnaar, F3000 kampioen, CART kampioen en tweevoudig Indy 500 winnaar geldt inmiddels als een levende legende. Ondanks dat hij in de Formule 1 wellicht nooit helemaal de belofte heeft waargemaakt.

Montoya kwam sensationeel de koningsklasse binnen als coureur bij Williams-BMW. Hij maakte er geen geheim van geen overmatig respect te hebben voor Schumacher en zette in zijn derde race de rode baron meteen bruusk aan de kant in Brazilië. Hij had die race ook gewonnen, ware het niet dat de altijd laat remmende Jos de Boss hem torpedeerde, op het moment dat deze een ronde ingehaald werd. Een beetje zoals Ocon dat deed bij Max Verstappen zo’n twee decennia later. The sins of the father…

Omdat Ferrari uiterst dominant was, raakte Montoya steeds meer gefrustreerd dat hij niet om de titel kon vechten. Toen een overstap van Williams naar McLaren ook geen soelaas bood, had hij er geen zin meer in om langer in Europa te blijven. Ook al niet omdat het niet zo boterde met Ron Dennis, die hem in het keurslijf dwong.

Montoya’s zoon Sebastian wil echter nog wel de F1 droom najagen. De 17-jarige werd in 2021 vierde in het Italiaans F4 kampioenschap. Afgelopen seizoen ging het wat minder in de Formula Regional, met twee podiumplaatsen maar slechts een dertiende plaats algemeen. De jonge Montoya reed ook al een paar LMP2 races en twee races in de F3 op ons eigen Zandvoort. In die races werd hij twee keer achtste voor Campos, dus dat is zeker niet slecht, maar ook niet fabeltastisch. Desalniettemin heeft Sebastian kennelijk de juiste indruk gemaakt op Red Bull. Hij is namelijk opgenomen in het Red Bull junior programma. Sebas is er in ieder geval blij mee:

Excited to announce I am now part of the Red Bull’s Official Junior Team. 🎉

This past year, I became part of the brand’s athletes and now we will work together for the ultimate goal: F1. Sebastian Montoya

Waarvan akte! Mick Schumacher mag zijn borst dus natmaken. Hoewel Montoya er binnen het competitieve Red Bull programma nog wel even een tandje of twee bij moet zetten om over een jaar of drie bij Alpha Tauri te zitten…