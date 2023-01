Dealer vraagt ton voor wat poets, een tank benzine en verse olie

Deze dealer heeft een bon gemaakt en wellicht een ton gemaakt.

De grootste gekte lijkt voorbij op de automarkt, maar de vraag naar auto’s overstijgt in sommige gevallen nog steeds het aanbod. Dit zorgde begin vorig jaar in Europa maar vooral ook in Amerika voor bizarre prijzen. Opeens was je tien jaar oude Toyota Corolla goud geld waard. En voor nieuwe ‘exoten’ waren de prijzen helemaal exorbitant.

Dit leidde er zelfs toe dat mensen ‘van het hoofdkantoor’ vanuit de grote Amerikaanse autobedrijven dealers maanden tot terughoudendheid. Deze altijd betrouwbare handelaars roken immers hun kans om woekerwinsten te maken. Ford Bronco’s, Corvette’s, ze gingen soms makkelijk voor het dubbele.

Bij GM was het daarom naar verluidt zelfs de topman van GM North America die een brief schreef aan dealers, dat deze praktijken nadelig zouden zijn voor de lange termijn toekomst van het merk. Je brandt namelijk natuurlijk ontzettend snel door goodwill heen die je mogelijk hebt opgebouwd bij het kopend publiek. En als dadelijk weer niemand iets van GM wil, zoals in 2008, dan kan dat nog wel eens als een boemerang terugkomen.

Dealers werden zo min of meer ‘gedwongen’ om in de buurt blijven van de MSRP (Manufacturer Suggested Retail Price). Maar, uiteraard zijn er handige jongens die daar een weg omheen vinden. Zoals een dealer uit Florida, die een pakketje bestaande uit wat reguliere ‘afleveringsdingetjes’ aanbiedt/aanbood op een Chevrolet Z06 voor…een ton. Dat bracht de totaalprijs van de dikke ‘Vette dan op ruim 260.000 Dollar.

Maar het zorgde ook voor #ophef. Kwaliteitspublicatie Carscoops trachtte de dealer te bereiken om te informeren naar de prijs. Daar kwamen wat ontwijkende antwoorden op. Even later stond de auto wel aangeboden voor de ‘normale’ prijs. Internet blaming & shaming werkt dus wederom. Maar zou jij het doen…een tonnetje meer betalen…of…vragen?