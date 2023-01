Premium Wars 2022: BMW ook wereldwijd de topper

The results are in. BMW is wereldwijd, net als in Nederland, weer de winnaar. Is de nummer twee ook hetzelfde?

Zoals we laatst al betoogden, wil iedereen eigenlijk een premium Duitser rijden. In Nederland, maar ook wereldwijd. Voor alle drie van de alombekende merken, geldt dat de Nederlandse markt nog geen procent van de totale afzet voor zijn rekening neemt. Zo weten we weer even waar we staan als gidsland.

Enfin, in Nederland was het dus BMW voor Audi en Mercedes. Maar om maar met de deur in huis te vallen: wereldwijd is Audi de nummer drie en Mercedes de nummer twee. De boksbeugel doet het gewoon lekker met A1-tjes en vooral A3-tjes in ons land. Ze vallen misschien niet direct op, maar er rijden er stiekem gewoon veel van rond. Meer dan A-Klasse’s en 1-Series. In de rest van de wereld zijn andere auto’s en andere segmenten populair en daar laat Audi het een beetje afweten vooralsnog. Enfin, hieronder de harde cijfers:

Nummer 1: BMW met 2.100.692 units (exclusief MINI en Rolls-Rizzy)

BMW moest een beetje inleveren ten opzichte van vorig jaar, maar houdt dus vast aan de kroon. Helemaal vanzelfsprekend is dat niet, want van 2016 tot en met 2020 was Mercedes de grootste. In het eerste halfjaar boekte BMW de grootste minnetjes, wat men wijdt aan de bekende globale uitdagingen van het moment.

Het vierde kwartaal biedt hoop dat de toekomst rooskleuriger is, want daar werd juist een plus geboekt van 10,6 procent. Ook BMW’s met een M doen het goed en verkochten beter dan ooit. Hoewel dat vermoedelijk ook wat te maken heeft met het feit dat bijna alle BMW’s tegenwoordig een M hebben.

Vooral in China en in Europa is een terugval in verkopen te noteren. In Amerika valt het alleszins mee met een minnetje van slechts 1,3 procent. De verkoop van EV’s voor de hele groep verdubbelde naar 215,755 stuks. Over die andere merken gesproken; die maken het totaal voor de BMW Groep 2.399.636 verkochte units. MINI boekte een minnetje van drie procent. Rolls-Royce daarentegen verkocht andermaal meer auto’s dan ooit. De echte rijken worden immers alleen maar rijker.

Nummer 2: Mercedes met 2.043.900 units

Mercedes werd dus vanochtend al apart behandeld. Het merk is nog steeds koning in sedans uit het topsegment. Dan bedoelen we dat boven de E-Klasse, dus de S en de EQS. Mercedes is tevens de koploper van de Duitse drie qua EV verkopen, met wereldwijd 319.200 exemplaren. Dat terwijl deze modellen in Nederland relatief juist niet zo hard lopen. Vooral in Azië is Mercedes koning. Het verkocht daar maar liefst 987.800 auto’s.

Nummer 3: Audi met 1.614.231 units

Audi is wereldwijd de nummer drie op enige afstand van de andere twee. We schrijven nu al enkele jaren dat Audi ooit op weg leek de grootste te worden, maar dat die opmars al enige tijd stagneert. Het merk boekte een klein plusje in Europa, maar ging vijf procent omlaag in Amerika en een krappe negen procent in China + Hong Kong.

Audi heeft misschien ook wat last van concurrentie uit eigen huis. Porsche doet inmiddels ook zo’n 300.000 units per jaar. Met een beetje creatief boekhouden zou je die bij het aantal van Audi kunnen tellen, maar zo werkt het niet. Ook qua EV verkoop is Audi nog de nummer drie, met 118.000 verkochte units. Het kan toch niet anders dan dat vooruit gaat als die fraaie RWD A6 e-tron er komt…?

Image-Credit: BMW E31 8-Serie via Autojunk