Red Bull overwoog concept Mercedes over te nemen

Mercedes gaat volgens Hamilton de Red Bull kopiëren voor 2024. Maar het had ook andersom kunnen gebeuren.

De Red Bull RB18 en RB19 hebben zich in handen van Verstappen getoond als dominante veelwinnaars. Inmiddels probeert iedereen zo snel mogelijk Red Bull te kopiëren. McLaren heeft succesvol een Red Bull gebouwd en Aston Martin in zekere zin ook. Nog niet zo succesvol als het origineel, maar beter dan wat men voorheen had. Ferrari en Mercedes kunnen eigenlijk niet anders dan volgen. In principe zijn het de teams die met nóg slimmere ideeën kunnen komen. Maar het zijn ook de teams waar er voor sponsors en beslissers geen ruimte is voor potentieel jarenlang aanmodderen.

Dus heeft Mercedes het size zero pod concept inmiddels officieel laten gaan. De resultaten zijn nog niet veel beter geworden. Wat volgens aerodynamisch meesterbrein ook niet kan binnen een jaar. Het concept van de auto is zodanig anders dat je dat niet oplost met conventionele sidepods. Lewis Hamilton en George Russell zullen dus minimaal tot volgend jaar moeten wachten op een competitieve auto.

Toch heeft Red Bull even serieus overwogen de kant van Mercedes op te gaan. Dit onthult Adrian Newey bij Beyond the Grid. Het gaat daarbij om een passage waar hij gevraagd wordt of hij soms ‘op zijn gevoel afgaat’ over welke kant de auto op ontwikkeld moet worden. Een beetje zoals de designers van de jaren ’70 dat deden, maar dan in de moderne tijd. Het antwoord daarop is ‘ja’.

Newey geeft aan dat zelfs voor het budget cap, er nooit voldoende mankracht en uren waren om álle designrichtingen te onderzoeken. Maar dat dit nu nog des te meer geldt. Natuurlijk was het voor Red Bull ook een bijzondere gewaarwording dat kampioensteam Mercedes een totaal andere auto had gebouwd dan Red Bull zelf voor 2022. Aanvankelijk leek die auto echter niet te werken. Maar Newey geeft aan dat toen Das Haus won in Brazilië, er serieus is nagedacht over of Mercedes toch het juiste basisconcept had.

De grootste der grote opper-tekenaars die de F1 ooit gehad heeft, stelt dat de beslissing aankwam op ‘een gevoel’. De mogelijkheden om echt goed uit te zoeken met data en de moderne analyse mogelijkheden die je daarvoor hebt, waren er binnen het budget cap niet. Dus maakte Adrian de berekeningen volledig op zijn onderbuik.

Een goede beslissing dus, met terugwerkende kracht. Maar goed, het is wel mooi dat dit soort mensenwerk er ook in de tijd van big data nog gewoon is. Newey zegt in het verlengde daarvan dat de coureur ook essentieel is om de vertaling van de data naar de realiteit te maken. Driewerf hoera voor onze koning dus, die vandaag jarig is. Waarvan akte.